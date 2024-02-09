Με άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων έκλεισε η εβδομάδα

Ανοδικά έκλεισαν οι αποδόσεις των ομολόγων αυτή την εβδομάδα. Στελέχη της ΕΚΤ με δηλώσεις τους τις προηγούμενες ημέρες, εμμέσως πλην σαφώς επιχείρησαν να μετριάσουν τις προσδοκίες για το πότε θα ξεκινήσει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Philip Lane επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρειάζεται ακόμη περισσότερες αποδείξεις ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει στο στόχο του 2% προτού προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων .

Συμπληρώνοντας ότι τα νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η διαδικασία αποπληθωρισμού βραχυπρόθεσμα μπορεί στην πραγματικότητα να εξελιχθεί ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ Isabel Schnabe δήλωσε για παράδειγμα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να είναι υπομονετική με τη μείωση των επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αναζωπυρωθεί και τα πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν τους φόβους ότι το «τελευταίο μίλι» για τη μείωση του, θα είναι το πιο δύσκολο.

Η Schnabel προειδοποίησε να μην προχωρήσει η ΕΚΤ σε μείωση των επιτοκίων της πολύ σύντομα, υποστηρίζοντας ότι οι προηγούμενες αυξήσεις επιτοκίων έχουν ήδη κορυφωθεί και ορισμένα ανησυχητικά σημάδια παραμένουν καθώς ξεκινά μια νέα, «κρίσιμη» φάση αποπληθωρισμού.

Η ΕΚΤ έχει διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά σε υψηλό ρεκόρ από τον Σεπτέμβριο, αλλά η επιβράδυνση της ανάπτυξης και η χαλάρωση των πιέσεων στις τιμές τροφοδοτούν τις συζητήσεις για τη μείωση των επιτοκίων με τους επενδυτές να αναμένουν την πρώτη κίνηση τον Απρίλιο ή τον Ιούνιο.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 142 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 110 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε στο 3,49% από 3,47% που έκλεισε χθες, έναντι 2,37% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,12%.

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου καθώς το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματευόταν νωρίς το απόγευμα στα 1,0873 δολάρια, έναντι 1,0795 δολαρίων που άνοιξε η αγορά.

