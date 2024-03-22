Εβδομαδιαία άνοδος 0,22% για το χρηματιστήριο - Κέρδη 10,21% από αρχές 2024

Με ήπια άνοδο 0,22%, έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται σε επαφή με τα υψηλά των 13 ετών (1.434 μονάδες) και την αγορά να απορροφά χωρίς μεγάλες αναταράξεις τις όποιες διορθωτικές κινήσεις.

Θετικό το κλίμα στις διεθνείς αγορές, καθώς σε νέα ιστορικά υψηλά σκαρφάλωσαν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, στο περιβάλλον που διαμόρφωσε η Fed δίνοντας την πρόβλεψη για τρεις μειώσεις των επιτοκίων αυτό το έτος, ενώ και ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό.

Η FED διατήρησε σταθερά τα επιτόκια στο υψηλό 23 ετών του 5,25% με 5,5%, όμως οι προβλέψεις των αξιωματούχων καταδεικνύουν τρεις μειώσεις μέσα στο 2024.

H πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ επιβεβαίωσε την πιθανότητα της πρώτης μείωσης επιτοκίων τον Ιούνιο.

Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις για τις ελληνικές τράπεζες. Σε αύξηση των τιμών-στόχων για τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε η Deutsche Bank, επισημαίνοντας πως είναι κορυφαία τοποθέτηση για πολλούς επενδυτές, λόγω της σε μεγάλο βαθμό βελτιωμένης κερδοφορίας και ανθεκτικότητας, καθώς και της βελτιωμένης ρευστότητας της αγοράς μετά την αποεπένδυση του ΤΧΣ.

Η Deutsche Bank αυξάνει την τιμή-στόχο για την Alpha Bank στα 2,20 ευρώ από 2,15 ευρώ πριν, για την Πειραιώς στα 4,20 ευρώ από 3,95 ευρώ, για την Eurobank στα 2,55 ευρώ από 2,40 ευρώ και για την Εθνική δίνει νέα τιμή-στόχο τα 8,95 ευρώ από 8,30 ευρώ προηγουμένως.

Ακόμη μια ισχυρή χρονιά αναμένει για τις εγχώριες τράπεζες η Optima Bank. Δίνει σύσταση "αγοράς" και τιμή-στόχο τα 2,41 ευρώ για τη Eurobank και τα 5,00 για την Πειραιώς, που είναι οι κορυφαίες επιλογές της στον κλάδο. Για την Εθνική η τιμή-στόχος είναι τα 9,20 ευρώ, ενώ για την Alpha Bank τα 2,10 ευρώ. Όπως επισημαίνει η Optima, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με εκτιμώμενο P/E για το 2024 στο 5,93, με discount 26% από τις τράπεζες της ΕΕ και δείκτη λογιστικής αξίας P/TBV στο 0,78, με discount 30%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.425,16 μονάδες, έναντι 1.422,03 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας ήπια εβδομαδιαία άνοδο 0,22%. Από τις αρχές του 2024, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 10,21%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με μικρή άνοδο 0,15% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται 9,97%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,24%, ενώ από τις αρχές του έτους κερδίζει 6,92%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,79%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 14,69%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις τέσσερις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας, διαμορφώθηκε στα 550,242 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 137,560 εκατ. ευρώ, από 246,577 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 186 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 98,005 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 10,12 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

