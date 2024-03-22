Σε διαπραγματεύσεις με την Baidu, ώστε να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στις συσκευές της που κυκλοφορούν στην Κίνα, φέρεται να βρίσκεται η Apple, σύμφωνα με την Wall Street Journal.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, έχουν διεξαχθεί ήδη αρχικές συνομιλίες προκειμένου η Apple να χρησιμοποιήσει την AI τεχνολογία της Baidu στα iPhones αλλά και σε άλλα gadget της, όπως δήλωσαν πηγές με γνώση των συζητήσεων, στην Wall Street Journal. Ο αμερικανικός κολοσσός βρίσκεται σε αναζήτηση εταίρου στην Κίνα καθώς οι τοπικές ρυθμιστικές αρχές έχουν υπό τον έλεγχό τους όλα τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, σημειώνεται στο δημοσίευμα.
H μετοχή της Baidu έφτασε να διαπραγματεύεται έως και 5% υψηλότερα στις προσυνεδριακές συναλλαγές, με την άνοδο ωστόσο να περιορίζεται με το άνοιγμα της αγοράς.
Η Baidu θεωρείται από τους ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κίνα, όπου οι startups αλλά και οι τεχνολογικοί γίγαντες επενδύουν δισεκατομμύρια ώστε να αναπτύξουν τη δική τους απάντηση στο ChatGPT. Ούτε η OpenAI ούτε άλλες αντίστοιχες ξένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στην αυστηρά ρυθμιζόμενη διαδικτυακή αγορά της Κίνας.
