Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην Baidu στρέφεται η Apple για την τεχνολογία ΑΙ 

Σε συζητήσεις με την Baidu η Apple, με στόχο να χρησιμοποιήσει την ΑΙ τεχνολογία της στα iPhones που κυκλοφορούν στην Κίνα

Apple - Baidu

Σε διαπραγματεύσεις με την Baidu, ώστε να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στις συσκευές της που κυκλοφορούν στην Κίνα, φέρεται να βρίσκεται η Apple, σύμφωνα με την Wall Street Journal. 

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, έχουν διεξαχθεί ήδη αρχικές συνομιλίες προκειμένου η Apple να χρησιμοποιήσει την AI τεχνολογία της Baidu στα iPhones αλλά και σε άλλα gadget της, όπως δήλωσαν πηγές με γνώση των συζητήσεων, στην Wall Street Journal. Ο αμερικανικός κολοσσός βρίσκεται σε αναζήτηση εταίρου στην Κίνα καθώς οι τοπικές ρυθμιστικές αρχές έχουν υπό τον έλεγχό τους όλα τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

H μετοχή της Baidu έφτασε να διαπραγματεύεται έως και 5% υψηλότερα στις προσυνεδριακές συναλλαγές, με την άνοδο ωστόσο να περιορίζεται με το άνοιγμα της αγοράς. 

Η Baidu θεωρείται από τους ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κίνα, όπου οι startups αλλά και οι τεχνολογικοί γίγαντες επενδύουν δισεκατομμύρια ώστε να αναπτύξουν τη δική τους απάντηση στο ChatGPT. Ούτε η OpenAI ούτε άλλες αντίστοιχες ξένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στην αυστηρά ρυθμιζόμενη διαδικτυακή αγορά της Κίνας. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Apple τεχνητή νοημοσύνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark