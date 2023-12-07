Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, μετατίθενται οι καταληκτικές προθεσμίες της υποβολής δήλωσης για την επικαιροποίηση ή διόρθωση των στοιχείων των τερματικών POS τους για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, αποκλειστικά και μόνο εάν δεν συμφωνούν με την εικόνα τους στο Μητρώο POS.

Ειδικότερα, εάν η μεταβολή για την οποία πρέπει να επικαιροποιηθεί ή να διορθωθεί η εικόνα της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε:

εντός του Οκτωβρίου 2023, τότε η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 15.12.2023

εντός του Νοεμβρίου 2023, τότε η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 09.01.2024

Υπενθυμίζεται ότι η μη υποβολή δήλωσης εκ μέρους των επιχειρήσεων εντός των ανωτέρω προθεσμιών, υποδηλώνει την αποδοχή της εικόνας τους στο Μητρώο POS για τους μήνες αναφοράς.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερώνονται για τα δηλωμένα ενεργά POS τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Μητρώο και Επικοινωνία/Μητρώο POS.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.