Χρηματιστήριο

Εικόνα στασιμότητας παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά σήμερα Πέμπτη με τους δείκτες να κινούνται σε πολύ στενά όρια διακύμανσης αντανακλώντας την έλλειψη ισχυρών κινήτρων στην αγορά.

Ο Γενικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,16% στις 1.273,33 μονάδες. Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,1% και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 0,06%. Ο δείκτης Τραπεζών παρέμεινε υπό πίεση χάνοντας 1,51%.

Ο τζίρος συναλλαγών ανήλθε σε 89,586 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 26.290.000 τεμάχια. Συνολικά, ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 30 καθοδικά και 47 παρέμειναν αμετάβλητες. Απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές των Eurobank (-1,53%), Alpha Bank (-0,67%), Εθνική Τράπεζα (-3,23%), EXAE (-2,38%), ενώ κέρδη κατέγραψαν οι ΟΤΕ (1,53%), ΔΕΗ (1,12%) Entersoft (0,92%).

Οι μετοχές του δείκτη FTSE/Large Cap έκλεισαν ως εξής:

Alpha Υπηρεσιών: 1,508 +0,67%

Autohellas 12,60 +0,64%

Cenergy 6,96 +0,29%

Coca Cola HBC 26,24 +0,73%

Eurobank 1,60 -1,53%

ΗelleniQ Energy 7,7 -0,90%

Jumbo 25,00 +3,22%

Lamda 6,90 +1,02%

Quest Holdings 5,74 -0,17%

Titan 19,82 -0,30%

Viohalco 5,32 -0,75%

Αεροπορια Αιγαίου 11,68 +0,69%

ΓΕΚ Τερνα 13,24 +0,30%

Σαραντης 7,67 -2,29%

ΔΕΗ 10,85 +1,12%

Εθνική Τράπεζα 6,00 -3,23%

Εlvalhalcor 1,882 +0,43%

Ελλακτωρ 2,21 +0,23%

ΕΥΔΑΠ 6,22 +0,32%

Motor Oil 24,20 -0,66%

Μυτιληναιος 36,10 -0,44%

ΟΠΑΠ 14,57 αμετάβλητη

ΟΤΕ 13,27 +1,53%

Πειραιως Financial 3,116 -0,95%

Tερνα Ενεργειακη 15,60 -0,13%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

