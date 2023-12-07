Χρηματιστήριο

Εικόνα στασιμότητας παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά σήμερα Πέμπτη με τους δείκτες να κινούνται σε πολύ στενά όρια διακύμανσης αντανακλώντας την έλλειψη ισχυρών κινήτρων στην αγορά.
Ο Γενικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,16% στις 1.273,33 μονάδες. Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,1% και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 0,06%. Ο δείκτης Τραπεζών παρέμεινε υπό πίεση χάνοντας 1,51%.
Ο τζίρος συναλλαγών ανήλθε σε 89,586 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 26.290.000 τεμάχια. Συνολικά, ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 30 καθοδικά και 47 παρέμειναν αμετάβλητες. Απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές των Eurobank (-1,53%), Alpha Bank (-0,67%), Εθνική Τράπεζα (-3,23%), EXAE (-2,38%), ενώ κέρδη κατέγραψαν οι ΟΤΕ (1,53%), ΔΕΗ (1,12%) Entersoft (0,92%).
Οι μετοχές του δείκτη FTSE/Large Cap έκλεισαν ως εξής:
Alpha Υπηρεσιών: 1,508 +0,67%
Autohellas 12,60 +0,64%
Cenergy 6,96 +0,29%
Coca Cola HBC 26,24 +0,73%
Eurobank 1,60 -1,53%
ΗelleniQ Energy 7,7 -0,90%
Jumbo 25,00 +3,22%
Lamda 6,90 +1,02%
Quest Holdings 5,74 -0,17%
Titan 19,82 -0,30%
Viohalco 5,32 -0,75%
Αεροπορια Αιγαίου 11,68 +0,69%
ΓΕΚ Τερνα 13,24 +0,30%
Σαραντης 7,67 -2,29%
ΔΕΗ 10,85 +1,12%
Εθνική Τράπεζα 6,00 -3,23%
Εlvalhalcor 1,882 +0,43%
Ελλακτωρ 2,21 +0,23%
ΕΥΔΑΠ 6,22 +0,32%
Motor Oil 24,20 -0,66%
Μυτιληναιος 36,10 -0,44%
ΟΠΑΠ 14,57 αμετάβλητη
ΟΤΕ 13,27 +1,53%
Πειραιως Financial 3,116 -0,95%
Tερνα Ενεργειακη 15,60 -0,13%.
