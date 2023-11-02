Δέσμη παρεμβάσεων για την αγορά ρεύματος με στόχο την προστασία των καταναλωτών, με την καθιέρωση ενιαίου τιμολογίου μετά τη λήξη του πλαισίου των οριζόντιων επιδοτήσεων, από 1.1.2024, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου, ενιαίου τιμολογίου που καθιερώνεται από 1.1.2024 είναι ότι την 1η κάθε μήνα θα είναι γνωστή η τιμή που θα ισχύσει τον επόμενο μήνα και θα προκύπτει από μαθηματικό τύπο που θα οριστεί με Υπουργική Απόφαση, συν το περιθώριο κέρδους που θα εφαρμόζει κάθε προμηθευτής. Η τιμή θα αλλάζει κάθε μήνα οπότε θα διορθώνονται προς τα πάνω ή κάτω τα τιμολόγια με βάση την εξέλιξη των τιμών που προηγήθηκε και των άλλων παραγόντων που θα περιλαμβάνονται στον τύπο. Η τιμή θα είναι τελική, δηλαδή οι όποιες εκπτώσεις πρέπει να είναι ενσωματωμένες στο τιμολόγιο που ανακοινώνει κάθε προμηθευτής.

Στο νέο ενιαίο τιμολόγιο θα μεταφερθούν αυτόματα το σύνολο των καταναλωτών, με εξαίρεση:

όσους έχουν συμβόλαια με σταθερή τιμή και

όσους επιλέξουν διαφορετικό τιμολόγιο από το ενιαίο, προτιμώντας κάποιο άλλο από τα προϊόντα που διαθέτουν οι προμηθευτές.

Ο κ. Σκυλακάκης διευκρίνισε ότι στο ενιαίο τιμολόγιο μπορούν να μεταβούν και οι καταναλωτές που έχουν συμβόλαια σε ισχύ καθώς η αλλαγή προμηθευτή θα εξακολουθήσει να γίνεται (όπως συμβαίνει και σήμερα) χωρίς πέναλτι για τον καταναλωτή.

“Αν δεν κάναμε την παρέμβαση θα αποφάσιζε ουσιαστικά ο προμηθευτής για λογαριασμό του καταναλωτή. Η βασική αδυναμία σήμερα είναι ότι ο καταναλωτής είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει ποιος είναι ο φθηνότερος προμηθευτής. Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε τους καταναλωτές “, υπογράμμισε ο κ. Σκυλακάκης.

Τα νέα τιμολόγια θα έχουν χρωματική επισήμανση, με αυτήν του ειδικού τιμολογίου να έχει πράσινη. Στα σταθερά θα είναι μπλε, στα υπόλοιπα κυμαινόμενα κίτρινη και στα δυναμικά πορτοκαλί σήμανση. «Δεδομένου ότι οι προμηθευτές έχουν σύγκρουση συμφερόντων, επιλέξαμε να το κάνει αυτό η Πολιτεία ώστε οι καταναλωτές να συγκρίνουν» εξήγησε ο κ. Σκυλακάκης.

