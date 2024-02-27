Χρηματιστήριο

ε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή (Τρίτη) συνεδρίαση, με την αξία των συναλλαγών να παραμένει για δεύτερη ημέρα κάτω από τα επίπεδα των 100 εκατ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.411,98 μονάδες, σημειώνοντας 0,18%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.407,95 μονάδες (-0,46%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 87,44 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.818.638 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (+4,60%), του ΟΛΠ (+4,29%), του ΟΠΑΠ (+2,11%) και της Eurobank (+1,67%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-3,79%), της Lamda Development (-2,36%), Coca Cola HBC (-1,50%) και της Motor Oil (-1,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 4.111.421 και 4.012.978 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 7,64 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,46 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 44 μετοχές, 64 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ικτίνος +7,04% και Doppler +6,21%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ -7,32% και Αγροτικός Οίκος Σπύρου -7,08%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν, ως εξής:

ΤΙΤΑΝ:26,1000 +0,58%

ALPHA BANK:1,7180 +0,88%

AEGEAN AIRLINES: 12,2400 -1,45%

VIOHALCO:5,81ΟΟ -0,85%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:14,5000 αμετάβλητη

ΔΕΗ:11,8300 -0,08%

COCA COLA HBC:28,8100 -1,50%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ:2,7200 -0,91%

ΕΛΠΕ:8,2400 -0,36%

ELVALHALCOR:2,1500 -0,46%

ΕΘΝΙΚΗ:7,1340 -0,64%

ΕΥΔΑΠ:5,6500 -0,70%

EUROBANK:1,9170 +1,67%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:5,4600 +4,60%

LAMDA DEVELOPMENT:6,8150 -2,36%

MOTOR OIL:26,5400 -1,48%

JUMBO: 27,0400 +0,07%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:36,2800 -0,60%

ΟΛΠ:26,7500 +4,29%

ΟΠΑΠ:16,9000 +2,11%

ΟΤΕ:13,4500 -0,44%

AUTOHELLAS:13,4200 -0,15%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:3,8880 -0,26%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:9,3800 -3,79%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:16,5500 +0,49%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.