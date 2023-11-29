Όλες οι αλλαγές στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Από το 2024 – για τα φετινά δηλαδή εισοδήματα – και για 2 χρόνια μέχρι να καταργηθούν από το 2026 , όλοι ανεξαιρέτως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και απασχολούμενοι θα πληρώνουν μισό τέλος επιτηδεύματος. Από τα 650€ στα 325€ άσχετα αν δηλώνουν περισσότερα ή λιγότερα από το τεκμαρτό εισόδημα. Η μείωση του 50% ισχύει και για τα υποκαταστήματα τα οποία θα επιβαρύνουν με 300€ κι όχι 600€. Αυτή ήταν η τελευταία μεγάλη αλλαγή στην οποία προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών στις ρυθμίσεις για την τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών προκειμένου αυτές να καταστούν πιο ....εύπεπτες.

Όπως είχαμε γράψει στον skai.gr, στο νομοσχέδιο θα διευκρινίζεται σαφώς τι σημαίνει μαχητό τεκμήριο. Ακόμη δηλαδή κι αν ο φορολογούμενος δεν ανήκει σε καμιά από τις κατηγορίες που φέρνουν την εξαίρεση όπως η νοσηλεία, η ανωτέρα βία ή ο στρατός, μπορεί να αμφισβητήσει το ύψος του φόρου που «βγάζει» η τεκμαρτή φορολόγηση και να ζητήσει να ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Και στον έλεγχο τα... βιβλία του θα αποδείξουν ή όχι των λόγων του το αληθές.

Αλλάζει επίσης το ύψος της προσαύξησης στο τεκμήριο με βάση το τζίρο. «Γλυκαίνει» και εδώ η διάταξη κι αντί προσαύξησης 35-100% όπως ήταν η αρχικά η διάταξη , πλέον ορίζεται στο 5% επί του ποσού ο τζίρος του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο τζίρο του κλάδου στον οποίο ανήκει. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 35.000€ υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ του κατά 10.000€. Οπότε η προσαύξηση στο τεκμήριο θα είναι 10.000€ χ 5% = 500€.

Οι προσαυξήσεις ανάλογα με τα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας, και του συνόλου της μισθοδοσίας παραμένουν ως είχαν.

Στη λίστα με τις κατηγορίες που έχουν 50% μειωμένο τεκμήριο προστίθενται:

-Όσοι έχουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%

-Μονογονεϊκές οικογένειες

-Γονείς με τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

-Πολύτεκνοι

Τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή αγροτική δραστηριότητα μειώνουν ισόποσα το τεκμήριο. Για παράδειγμα αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία προσδιορίζεται στις 12.000€ και ο ίδιος έχει εισόδημα από μισθούς ύψους 7.000€, το τεκμήριο αυτόματα μειώνεται στις 5.000€

Ειδική μέριμνα – τεκμήριο με δωδεκατημόρια- θα υπάρξει για τις επιχειρηματικές εκείνες δραστηριότητες που εκ φύσεως έχουν εποχικό χαρακτήρα.

Πλήρη απαλλαγή απολαμβάνουν οι αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι σε έως 3 εργοδότες καθώς και οι επαγγελματίες με αναπηρία τουλάχιστον 80%.

Σε μια μεταβατική διάταξη του νομοσχεδίου ορίζεται ότι οι επαγγελματίες που θα φορολογηθούν για τα φετινά εισοδήματα με το τεκμήριο, θα πληρώσουν το 2024 μειωμένη κατά 50% προκαταβολή φόρου, υπολογιζόμενη πάνω στη διαφορά τεκμαρτού και δηλωθέντος κέρδους.

Επιπλέον για 4 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου ορίζεται ότι ο φορολογούμενος που διακόπτει το ελεύθερο επάγγελμα και συμμετέχει ως μοναδικός μέτοχος ή εταίρος σε μονοπρόσωπη εταιρεία με την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να φορολογείται με το τεκμήριο αν από τη σύγκριση των φόρων στις δυο περιπτώσεις προκύπτει μικρότερη φορολογική επιβάρυνση.

Από την αλλαγή στο τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών το ΥΠΟΙΚ προσδοκά καθαρά 552εκατ€ - κι αφού αφαιρεθεί το κόστος της μείωσης 50% στο τέλος επιτηδεύματος ύψος 164εκατ€ - τα οποία θα κατευθυνθούν στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας. 100εκατ€ επιπλέον θα εξοικονομηθούν από επιδόματα που δίνονται σε ελεύθερους επαγγελματίες ενώ δεν πρέπει τα οποία και θα επιστρέψουν στους πραγματικά ευάλωτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.