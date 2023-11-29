Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές στη Φρανκφούρτη να ηγούνται της ανόδου ύστερα από την ανακοίνωση στοιχείων που έδειξαν υποχώρηση του πληθωρισμού στο γερμανικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Ο γερμανικός δείκτης DAX σημείωσε άνοδο 0,4% ενώ ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,2%.

Ωστόσο, ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 που περιλαμβάνει εταιρίες με εξαγωγική δραστηριότητα σημείωσε πτώση 0,4% καθώς η στερλίνα σκαρφάλωσε σε νέο υψηλό τριών μηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.