Στις 6 Δεκεμβρίου η επιστροφή του ΕΦΚ για το πετρέλαιο στους αγρότες ύψους 76 εκατ. ευρώ

Την επόμενη Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών η Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το Πετρέλαιο εσωτερικής καύση (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στη γεωργία.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και σε αγροτικά στελέχη της ΝΔ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από την ΑΑΔΕ και το ακριβές ποσό που θα καταβληθεί σε συνολικά 297.428 επαγγελματίες αγρότες ανέρχεται σε 76 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο κ. Αυγενάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης παρουσίασε τις δράσεις αλλά και τις προσεχείς πρωτοβουλίες που θα ληφθούν από το υπουργείο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες, δικαιούχοι επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2022 και 2023, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η Οκτωβρίου 2023 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

Τέλος, οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, για τις οποίες επιστρέφεται ο ΕΦΚ για το έτος 2023, ανά δικαιούχο πρόσωπο, υπολογίζονται, με βάση την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικά με καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου και αντιστοιχούν στο 50% των μέγιστων ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζονται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.