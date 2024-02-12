Λογαριασμός
Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,49%, στα 86,14 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικά κινήθηκαν 43 μετοχές, 71 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές

χρηματιστηριο

Με ήπια πτώση, έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 1.400 μονάδων, ενώ μειωμένος εμφανίστηκε ο τζίρος, υποχωρώντας κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.394,08 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,40%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.390,45 μονάδες (-0,75%) και υψηλότερη τιμή στις 1.407,25 μονάδες (+0,45%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 86,14 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.677.112 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,38%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,18%), του ΟΠΑΠ (+0,85%) και της Coca Cola HBC (+0,62%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-2,20%), της Quest Συμμετοχών (-2,19%), της Elvalhalcor (-2,03%) και της Viohalco (-1,75%).

Η μετοχή του ΔΑΑ υποχώρησε κατά 3,38%, κλείνοντας στα 8,86 ευρώ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.916.046 και 2.806.841 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΔΑΑ με 16,78 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 8,88 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 43 μετοχές, 71 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ικτίνος +13,93% και Λεβεντέρης(π) +12,42%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) -9,28% και Ακρίτας -6,90%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,3500 -098%

ALPHA BANK: 1,7025 -1,02%

AEGEAN AIRLINES: 12,4200 -2,20%

VIOHALCO: 6,1900 -1,75%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,3600 -1,64%

ΔΕΗ: 11,8000 -0,84%

COCA COLA HBC: 25,9300 +0,62%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5600 -1,16%

ΕΛΠΕ: 7,7400 +1,18%

ELVALHALCOR: 2,1700 -2,03%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1000 -0,28%

ΕΥΔΑΠ: 5,9000 +0,17%

EUROBANK: 1,9010 -0,34%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3600 -2,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0900 -0,84%

MOTOR OIL: 27,1600 -0,88%

JUMBO: 27,9800 αμετάβλητη

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,9000 -0,26%

ΟΛΠ: 25,1500 -0,40%

ΟΠΑΠ: 16,5900 +0,85%

ΟΤΕ: 13,2500 -0,23%

AUTOHELLAS: 13,7000 -0,58%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7940 -1,04%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,5400 +0,42%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,2300 -1,68%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Χρηματιστήριο Αθηνών
