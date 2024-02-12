Με ήπια πτώση, έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 1.400 μονάδων, ενώ μειωμένος εμφανίστηκε ο τζίρος, υποχωρώντας κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.394,08 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,40%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.390,45 μονάδες (-0,75%) και υψηλότερη τιμή στις 1.407,25 μονάδες (+0,45%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 86,14 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.677.112 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,38%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,18%), του ΟΠΑΠ (+0,85%) και της Coca Cola HBC (+0,62%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-2,20%), της Quest Συμμετοχών (-2,19%), της Elvalhalcor (-2,03%) και της Viohalco (-1,75%).

Η μετοχή του ΔΑΑ υποχώρησε κατά 3,38%, κλείνοντας στα 8,86 ευρώ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.916.046 και 2.806.841 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΔΑΑ με 16,78 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 8,88 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 43 μετοχές, 71 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ικτίνος +13,93% και Λεβεντέρης(π) +12,42%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) -9,28% και Ακρίτας -6,90%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,3500 -098%

ALPHA BANK: 1,7025 -1,02%

AEGEAN AIRLINES: 12,4200 -2,20%

VIOHALCO: 6,1900 -1,75%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,3600 -1,64%

ΔΕΗ: 11,8000 -0,84%

COCA COLA HBC: 25,9300 +0,62%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5600 -1,16%

ΕΛΠΕ: 7,7400 +1,18%

ELVALHALCOR: 2,1700 -2,03%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1000 -0,28%

ΕΥΔΑΠ: 5,9000 +0,17%

EUROBANK: 1,9010 -0,34%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3600 -2,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0900 -0,84%

MOTOR OIL: 27,1600 -0,88%

JUMBO: 27,9800 αμετάβλητη

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,9000 -0,26%

ΟΛΠ: 25,1500 -0,40%

ΟΠΑΠ: 16,5900 +0,85%

ΟΤΕ: 13,2500 -0,23%

AUTOHELLAS: 13,7000 -0,58%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7940 -1,04%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,5400 +0,42%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,2300 -1,68%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

