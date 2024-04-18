Του Χρυσόστομου Τσούφη

Επτακόσιοι τριάντα πέντε χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και απασχολούμενοι θα φορολογηθούν για πρώτη φορά φέτος συλλήβδην με τεκμαρτό τρόπο και για πολλούς η... δυσάρεστη έκπληξη θα είναι μεγάλη.

Παρ' όλα αυτά όμως ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του εισοδήματος τους είναι μαχητός, το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να τον αμφισβητήσουν.

Την διαδικασία της αμφισβήτησης περιγράφει απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Αφού προσδιορισθεί ο φόρος εισοδήματος, ο φορολογούμενος με αίτηση σε ειδική πλατφόρμα στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ μπορεί να αμφισβητήσει για αντικειμενικούς λόγους το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας επί του οποίου υπολογίστηκε ο φόρος.

Οι αντικειμενικοί αυτοί λόγοι είναι οι εξής:

Η στρατιωτική θητεία. Αν έχει λήξει προσκομίζεται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Αν όχι, συνυποβάλλεται βεβαίωση της μονάδας που υπηρετεί

Φυλάκιση. Συνυποβάλλεται αποφυλακιστήριο ή πιστοποιητικό κράτησης

Νοσηλεία. Συνυποβάλλεται βεβαίωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική

Εγκυμοσύνη. Συνυποβάλλεται βεβαίωση κυοφορίας από την ΗΔΙΚΑ είτε από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική

Αδυναμία άσκησης δραστηριότητας για 12 μήνες μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία ή την αναδοχή τέκνου. Για την πρώτη περίπτωση συνυποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για την υιοθεσία, η σχετική δικαστική απόφαση και για την αναδοχή, η πράξη τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια και η βεβαίωση καταχώρισης του ανηλίκου στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων.

Εκτεταμένες Φυσικές καταστροφές. Συνυποβάλλεται η απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά φορέα με την οποία παρέχεται κρατική αρωγή.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση λειτουργίας

Άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας που δεν μπορούσαν να προληφθούν όπως σοβαρά προβλήματα υγείας, ατυχήματα κτλ.

Η αίτηση του φορολογουμένου εξετάζεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας αρμόδιας για την παραλαβή της φορολογικής δήλωσης του και αποφασίζει αν θα προχωρήσει σε νέο προσδιορισμό φόρου ή όχι.

Σε περίπτωση που πριν την εξέταση της υποβληθείσας αίτησης κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο εντολή ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία κατά προτεραιότητα.

Εκτός από τους αντικειμενικούς λόγους, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα αμφισβήτησης του τεκμηρίου για άλλους , ιδιαίτερους λόγους ζητώντας με ειδική δήλωση – που μπορείτε να δείτε στο συνοδευτικό υλικό - ταυτόχρονα να ΕΛΕΓΧΘΕΙ. Προϋπόθεση η εμπρόθεσμη υποβολή φορολογίας εισοδήματος και η συμπλήρωση των κωδικών 443-444.

Ο φόρος όμως θα βεβαιωθεί και μετά θα γίνει ο έλεγχος. Καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου ο φόρος πρέπει να αποπληρώνεται κανονικά.

Σε διάστημα 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του φόρου εισοδήματος, ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο – το οποίο μπορείτε να δείτε στο συνοδευτικό υλικό μαζί με την αίτηση ελέγχου – σχετικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του. Η συμπλήρωση και υποβολή του ως άνω ερωτηματολογίου λαμβάνει χώρα μέσω ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Αν δεν συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο εντός των 60 ημερών το δικαίωμα της αμφισβήτησης χάνεται.

Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για τη διακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των αναφερόμενων στο ερωτηματολόγιο. Οι αρχές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν τον έλεγχο και σε προγενέστερα φορολογικά έτη αν το κρίνουν απαραίτητο.

Ο έλεγχος γίνεται εντός 12 μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, εξαιτίας του νέου συστήματος φορολόγησης 473.000 φορολογούμενοι θα δουν μεσοσταθμική αύξηση του φόρου τους κατά 1444€. Αυτή είναι και η δεξαμενή από τους οποίους αναμένεται να προκύψουν οι όποιες αμφισβητήσεις του τεκμηρίου.

