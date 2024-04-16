«Φουσκωμένος» ΕΝΦΙΑ και πώς να τον «ξεφουσκώσετε»

Ανοίξαμε και σας....περιμένουμε. Η ΑΑΔΕ άνοιξε εκ νέου την σχετική πλατφόρμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά, μπορούν πλέον να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στο Ε9 ώστε να εκδοθούν νέα εκκαθαριστικά.

Ανάλογα με το είδος της παράλειψης ή του λάθους, ο φορολογούμενος, ο επιπλέον αχρείαστος ΕΝΦΙΑ για το φορολογούμενο μπορεί να ξεκινά από το 20% και να κλιμακώνεται στο 90%.



Τα πιο συχνά λάθη έχουν να κάνουν με την αναγραφή των βοηθητικών χώρων(αποθήκες, πάρκινγκ κτλ.) , οι οποίοι έχουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 90% και πρέπει να δηλώνονται χωριστά.

Αν το ακίνητο είναι κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο πρέπει να δηλωθεί ενώ αν ένα κτίσμα εντός αγροκτήματος δεν δηλωθεί ως βοηθητικό , τότε ο φόρος του πενταπλασιάζεται! Τα ημιτελή κτίσματα έχουν έκπτωση 60%



Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εμπράγματα δικαιώματα καθώς άλλη βαρύτητα έχει η πλήρης κυριότητα κι άλλη η ψιλή κυριότητα ή η επικαρπία. Επιπλέον, αν δεν αναγραφεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας, το σύστημα θεωρεί αυτομάτως ότι το ακίνητο ανήκει ολόκληρο σε αυτόν που συμπληρώνει το Ε9 κι ο ΕΝΦΙΑ «φουσκώνει».



Αν δε συμπληρωθεί ο όροφος ενός διαμερίσματος, το σύστημα "αυτοβούλως" το "ανεβάζει" στον όροφο με τον υψηλότερο συντελεστή, από τον 6ο και πάνω.



Σωστά πρέπει να συμπληρωθούν η ηλικία – τα ακίνητα προ του 1930 έχουν έκπτωση 20% -, η επιφάνεια και η απόσταση του ακινήτου από τη θάλασσα , ειδάλλως ο λογαριασμός "φουσκώνει κι άλλο".



Αυτό που πρέπει να προσεχθεί επίσης είναι ότι από το έτος 2013 είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα των οποίων ο ιδιοκτήτης έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. Από το έτος 2014 και μετά, θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά και τα πεδία που αφορούν στοιχεία συμβολαίων όπως ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου ή το ΑΦΜ του συμβολαιογράφου.



Εφόσον μετά την τροποποιητική δήλωση, το νέο εκκαθαριστικό που προκύψει προβλέπει μείωση φόρου άνω των 300€, τότε ο φορολογούμενος, θα κληθεί να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ανάγκη μείωσης του ΕΝΦΙΑ ώστε να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. Για ελάφρυνση μικρότερη των 300€, δεν απαιτείται κάποια επιπλέον κίνηση.



Ο ενδιαφερόμενος μπαίνει στον προσωπικό του λογαριασμό στο taxisnet και στη συνέχεια στην εφαρμογή Ε9 περιουσιολόγιο. Εκεί επιλέγει το έτος για το οποίο θέλει να κάνει διόρθωση κι από τις διαθέσιμες ενέργειες τη δημιουργία δήλωσης Ε9



Σύμφωνα με την ενημέρωση στην οποία έχει προχωρήσει η ΑΑΔΕ, αν κάποιος δικαιούται επιστροφή φόρου εισοδήματος και θέλει να την εισπράξει στο ακέραιο, θα πρέπει να εξοφλήσει τον ΕΝΦΙΑ :

Έως την Πέμπτη 18 Απριλίου μέσω web banking

Έως την Παρασκευή 19 Απριλίου μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ η του application στο κινητό.

Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ θα τρέξει μαζικούς συμψηφισμούς μεταξύ των 2 φόρων και «αμαρτία ουκ έχει».



Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε 11 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τις 30 Απριλίου και έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025. Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης δεν προβλέπεται και κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10€.

