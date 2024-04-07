Ξεκίνησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δουν το ποσό της εκκαθάρισης, στον προσωπικό τους λογαριασμό (myAADΕ) στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.
Η ανάρτηση των εκκαθαριστικών ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα ενώ όσοι έχουν κατεβάσει στο κινητό τους την εφαρμογή myAADEapp μπορούν να δουν το νέο λογαριασμό του φόρου ακινήτων.
Η πληρωμή του Φόρου θα πραγματοποιηθεί σε 11 δόσεις με την πρώτη στις 30 Απριλίου, και την τελευταία στις 28 Φεβρουαρίου του 2025.
