Τελεσίγραφο προς «απείθαρχες» επιχειρήσεις για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS έστειλε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απέκλεισε κάθε πιθανότητα να δοθεί παράταση στη διασύνδεση μιλώντας χθες στο διεθνές Συνέδριο, Future of Retail 2024, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

«Μην πιστέψετε καμία φήμη, δεν υπάρχει ούτε μια στο τρισεκατομμύριο περίπτωση να δοθεί παράταση», σημείωσε εμφατικά ο κ. Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας πως η ολοκλήρωση αυτού του εμβληματικού έργου «αποτελεί πρωτίστως ζήτημα φορολογικής δικαιοσύνης και σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».

Επιπλέον, υπενθύμισε ότι:

Ήδη σήμερα οι μισές επιχειρήσεις έχουν κάνει τη διασύνδεση, ενώ με βάση τα ραντεβού που έχουν προγραμματιστεί ως το τέλος Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί το 90% των διασυνδέσεων. «Άρα τι θα κάνουμε; Θα πούμε στο 90% εσείς είστε τα κορόιδα της υπόθεσης και το 10% θα είναι οι εξυπνούληδες που θα χαμογελούν εις υγείαν των κορόιδων; Το θέλετε; Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θέλουμε το 90% να πληρώνει και το 10% να μην πληρώνει. Δεν είναι δίκαιο σε σχέση με τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις», ανέφερε.

Αποτελεί ορόσημο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης «αυτό σημαίνει πως αν δεν ολοκληρωθεί στην ώρα του το έργο θα διακοπεί μερικώς η χρηματοδότηση της χώρας από τις Βρυξέλλες. Και αυτό δεν το αντέχουμε».

Ο κ. Χατζηδάκης απαρίθμησε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπογράμμισε την μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ υπενθύμισε τα σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία έχουν οι επιχειρήσεις μέσω του ΕΣΠΑ, που εξ ορισμού στηρίζει αποκλειστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Όπως είπε:

Μέσω του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν δοθεί φθηνά δάνεια συνολικά 1,6 δισ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προγραμματίζεται να στηριχθούν πάνω από 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να πραγματοποιήσουν την ψηφιακή τους μετάβαση.

Υπάρχουν επίσης πρόσθετα διαθέσιμα κονδύλια για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις τράπεζες, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε πως τον περασμένο Δεκέμβρη νομοθετήθηκε η δυνατότητα σε μη τραπεζικά ιδρύματα να παρέχουν στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να αυξηθεί η προσφορά. Εντούτοις, τόνισε πως προϋπόθεση για να μπορούν να δώσουν δάνεια οι τράπεζες στις επιχειρήσεις αποτελεί οι τελευταίες να μην δηλώνουν ότι είναι ζημιογόνες. Όπως είπε, η ορθή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος με όρους ανταγωνισμού αποτελεί κλειδί για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στη θετική πορεία του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέσω του οποίου 29.000 συμπολίτες μας έχουν ρυθμίσει χρέη που ξεπερνούν τα 11 δισ. ευρώ. «Η σημαντική αυτή επιτάχυνση οφείλεται σε όσα θεσμοθετήσαμε τον περασμένο Δεκέμβριο: επιπλέον «κούρεμα» έως 28% της οφειλής σε δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση, μείωση του επιτοκίου για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών στο 3% για 3 έτη, αλλά και υποχρέωση για τις Τράπεζες, τους servicers και το Δημόσιο να αποδεχτούν την πρόταση του εξωδικαστικού μηχανισμού για τους ευάλωτους οφειλέτες. Θαυματοποιοί δεν είμαστε, όμως από 92 δισ. ευρώ το 2019 τα κόκκινα δάνεια έφτασαν τα 73 δισ. ευρώ το 2023», σημείωσε.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, που βρίσκεται σε διαβούλευση. Σημείωσε ότι 236.000 πολίτες μπορεί να τακτοποιήσουν οφειλές τους που είναι σε εκκρεμότητα λόγω εσφαλμένης συνεννόησης με την εφορία και προβλημάτων φορολογικού συστήματος από την περασμένη δεκαετία. «Δεν είναι επανεκκίνηση των δόσεων. Είναι τακτοποίηση μιας εκκρεμότητας. Πολλοί φορολογούμενοι συνεχίζουν να πληρώνουν ενώ έχουν χάσει εν τω μεταξύ κάποια ή κάποιες δόσεις», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης υπογραμμίζοντας πως δίνεται λύση για τακτοποίηση των οφειλών αυτών που βρίσκονται σε μία «γκρίζα ζώνη» και κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν κόκκινες.

Αναφερόμενος στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως η Ελλάδα έτρεξε το 2023 με ρυθμούς ανάπτυξης πενταπλάσιους από την ευρωζώνη παρά τη δυσμενή επίδραση των μεγάλων φυσικών καταστροφών. Εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον, τονίζοντας πως αν η χώρα συνεχίσει με την ίδια φιλοεπενδυτική και φιλοεπιχειρηματική πολιτική, με δημοσιονομική σοβαρότητα και πολιτική σταθερότητα θα συνεχίσει να στέλνει το μήνυμα ότι από μαύρο πρόβατο της ΕΕ τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα έχει γίνει χώρα ευκαιριών για επενδύσεις. Όπως είπε, όσο η Ελλάδα και η οικονομία ανεβαίνει, τόσο ανεβαίνουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι και μειώνεται η ανεργία.

Για τις Ευρωεκλογές ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι «είναι σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα υπέρ της σταθερότητας της χώρας. Μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2023 έχουμε το πλεονέκτημα ότι συνδυάζουμε μία σωστή οικονομική πολιτική με πολιτική σταθερότητα. Αν αυτό "νερώσει" με τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι τα πράγματα θα πάνε εξίσου καλά και δεν θα υπάρξουν αμφιβολίες για την πορεία της χώρας μας. Εμείς τη δουλειά μας θα συνεχίσουμε να την κάνουμε σε κάθε περίπτωση, αλλά είμαι υποχρεωμένος να προειδοποιήσω για τις συνέπειες ενός κλίματος ενδεχόμενης πολιτικής αστάθειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

