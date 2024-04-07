Μετά από μήνες που τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) παρέμειναν σταθερά σε υψηλά επίπεδα - ρεκόρ, έφθασε το πλήρωμα του χρόνου για να συζητηθεί η μείωσή τους στη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης, 11 Απριλίου.

Αν και το κυρίαρχο σενάριο στο 26μελές διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, το οποίο παίρνει τις αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική, παραμένει ότι η πρώτη μείωση θα πρέπει να γίνει τον Ιούνιο, υπάρχει μία μειοψηφική άποψη που θα έβλεπε θετικά να γίνει άμεσα η κίνηση αυτή, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στην οικονομία της Ευρωζώνης που κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο.

Υπέρ της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής τον Απρίλιο ή το αργότερο τον Ιούνιο έχει ταχθεί ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, ο οποίος δεν βλέπει κάποιον ουσιαστικό κίνδυνο μη επανόδου του πληθωρισμού της Ευρωζώνης στον στόχο του 2%. Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός συνέχισε τη σταθερή πορεία μείωσής του και τον Μάρτιο υποχωρώντας στο 2,4%, ενώ παράλληλα συνεχίστηκε και η μείωση του δομικού πληθωρισμού, που δεν περιλαμβάνει τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, στο 2,9% από 3,1% τον Φεβρουάριο. «Αγκάθι» παραμένουν μόνο οι τιμές των υπηρεσιών, οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από τις αυξήσεις μισθών, οι οποίες παρέμειναν σταθερά στο 4% για πέμπτο συνεχόμενο μήνα.

Η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών της ΕΚΤ θεωρεί ότι ο πληθωρισμός πράγματι κινείται προς τον στόχο του 2%, κάτι που αποτυπώνεται άλλωστε και στις τελευταίες προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας, αλλά θέλουν να έχουν μία μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι αυτό πράγματι θα συμβεί και προτιμούν να περιμένουν τη συνεδρίαση του Ιουνίου, οπότε θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τις αυξήσεις μισθών. Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η αποκλιμάκωση των μισθολογικών αυξήσεων, η οποία έχει αρχίσει να φαίνεται από το τελευταίο τρίμηνο του 2023 και παράλληλα συνεχισθεί η μείωση του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων, τότε θα δοθεί το πράσινο φως για να μειωθούν τα επιτόκια τον Ιούνιο.

Το ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την πρώτη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ μετά από χρόνια φαίνεται και από τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης τον Μάρτιο, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη Πέμπτη. «Αν και θα ήταν συνετή η αναμονή νέων στοιχείων και ενδείξεων, έχουν ενισχυθεί τα επιχειρήματα για να εξετασθούν μειώσεις επιτοκίων», σημειώνεται στα πρακτικά, ενώ σε άλλο σημείο τους αναφέρεται ότι ο χρόνος για την πρώτη μείωση «γίνεται ξεκάθαρα πιο ορατός».

Στην προοπτική μείωσης των επιτοκίων τον Ιούνιο έχει αναφερθεί το τελευταίο διάστημα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος θεωρεί επίσης εύλογο να υπάρξουν συνολικά τέσσερις μειώσεις φέτος, της τάξης των 25 μονάδων βάσης (ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας) η κάθε μία. Οι προσδοκίες της αγοράς, οι οποίες προσγειώθηκαν από την αρχή του έτους, είναι επίσης ότι τον Ιούνιο θα αρχίσει ο κύκλος χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, ενώ προεξοφλούν συνολικά τρεις μειώσεις επιτοκίων φέτος και πολύ πιθανόν και μία τέταρτη.

Η ΕΚΤ φέρεται αποφασισμένη να κινηθεί για τη μείωση των επιτοκίων, ανεξάρτητα από το αν η Fed θα προχωρήσει σε μείωση του δικού της επιτοκίου τον Ιούνιο. Και αυτό, γιατί η κατάσταση στην αμερικανική οικονομία είναι διαφορετική, με την ανάπτυξη να δείχνει ισχυρή ανθεκτικότητα στη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της Fed και τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται τους τελευταίους μήνες λίγο υψηλότερα από το αναμενόμενο.

