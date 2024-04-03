Έξι παρεμβάσεις για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ να βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2023 να έχει μειωθεί κατά το ένα τρίτο σε σχέση με το 2022.

Συγκεκριμένα, την περίοδο 2018- 2022 οι εξαγωγές κατέγραψαν την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση μεριδίου της αγοράς στην ΕΕ, ενώ σημαντική βελτίωση έχει επέλθει και στη σύνθεση των εξαγωγών, καθώς από το 2020 οι εξαγωγές αγαθών μετά από πολλά χρόνια υπερβαίνουν αυτές των υπηρεσιών και ταυτόχρονα αυξάνεται συνεχώς το μερίδιο των αγαθών υψηλής τεχνολογίας στις εξαγωγές. «Οι Έλληνες εξαγωγείς κάνουν μια εθνική προσπάθεια, που στηρίζει εμπράκτως την οικονομία μας», τόνισε, προσθέτοντας ότι «από την πλευρά μας είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την προσπάθεια για διαφοροποίηση και εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μας μοντέλου».

Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται οι εξής δράσεις:

Περαιτέρω ανάπτυξη των κλάδων όπου έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως η Αγροδιατροφή, η φαρμακοβιομηχανία και η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον δημιουργηθούν πανευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα. «Ώστε η Ελλάδα να μην εξαρτάται ούτε από τον ρυπογόνο και ακριβό λιγνίτη ούτε από το εισαγόμενο φυσικό αέριο», είπε. Ενθάρρυνση της μεγέθυνσης των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να σταθούν στο διεθνή ανταγωνισμό. «Κάποιοι μου επιτίθενται επειδή επιμένω σε αυτό, με νομοσχέδιο που θα εισάγει φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε καμία επιχείρηση, είμαστε μια ελεύθερη οικονομία. Εκείνο που επισημαίνω είναι ότι έχουμε διπλάσιο αριθμό μικρών επιχειρήσεων σε σχέση με την ΕΕ και αυτό δεν είναι καλό ούτε για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ούτε για τις ίδιες τις μικρές επιχειρήσεις», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Διευκόλυνση της ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων, μέσω επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ 2021- 2027. Μόνο μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να ωφεληθούν 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και στην αγορά ψηφιακών υπηρεσιών. Περαιτέρω εξυγίανση και ενίσχυση της ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος, αλλά και ενίσχυση του ανταγωνισμού με μεταρρυθμίσεις, όπως η δυνατότητα χορήγησης δανείων από μη τραπεζικά ιδρύματα. Παράλληλα, θα κατατεθεί σύντομα νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά με ρυθμίσεις που θα θωρακίσουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα καταστήσουν πιο ελκυστικό το Χρηματιστήριο, ενισχύοντας τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση εκτός του τραπεζικού συστήματος. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, μέσω παραχωρήσεων και ιδιωτικοποιήσεων, που στέλνουν θετικό μήνυμα για τις προοπτικές της οικονομίας, στηρίζουν τη δυναμική της και έμμεσα ενισχύουν την προσπάθεια για αύξηση τελικά και των εξαγωγών. Στο εννεάμηνο από τις εκλογές, προχώρησαν 10 αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες έφεραν έσοδα πάνω από 7,1 δισ. ευρώ. Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ. «Η εξωστρέφεια αποτελεί έναν από τους πέντε πυλώνες του δανειακού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα ίση με 15% του τζίρου τους ή υποβάλουν επιχειρηματικά σχέδια στα οποία οι εξαγωγές αποτελούν 15% των προβλεπόμενων εσόδων είναι επιλέξιμες για χορήγηση δανείων με προνομιακούς όρους», ανέφερε ο υπουργός. «Ενώ και στο ΕΣΠΑ 2021-2027 προβλέπεται ότι κάθε δράση που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να έχει ειδική μνεία στην εξωστρέφεια», πρόσθεσε.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι βάση της οικονομικής πολιτικής αποτελεί η δημοσιονομική σταθερότητα, που αποτελεί προϋπόθεση για προσέλκυση επενδύσεων και προώθηση των εξαγωγών.

«Θα συνεχίσουμε», κατέληξε, «κλείνοντας τα αυτιά μας στις σειρήνες του λαϊκισμού και συνεχίζοντας την πολιτική δημοσιονομικής σοβαρότητας και την φιλοεπιχειρηματική προσέγγιση. Αυτή η εθνική προσπάθεια στο τέλος θα στεφθεί με επιτυχία. Το δικαιούμαστε γιατί έχουμε περάσει δια πυρός και σιδήρου και επειδή έχουμε αποδείξει ότι αν είμαστε ενωμένοι και κάνουμε σοβαρή προσπάθεια, θα τα καταφέρουμε».

