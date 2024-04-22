Του Χρυσόστομου Τσούφη

Παρά τη σύγκλιση με την Ευρωζώνη στις περισσότερες κατηγορίες, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός τροφίμων εξακολουθεί να τρέχει ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα της Ευρωζώνης.

Για την ακρίβεια είμαστε στη δεύτερη θέση με 5,4% πίσω μόνο από την Μάλτα όπου ο πληθωρισμός του Μαρτίου βρέθηκε στο 6,2%.

Ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη έτρεξε με το 1/3 της ταχύτητας, στο 1,7%.

ΛΑΔΙ

Τη μεγάλη διαφορά προκαλεί το ελαιόλαδο. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν ο δεύτερος υψηλότερος με 67,2% που είναι 2η υψηλότερη τιμή από το 2005 όταν και άρχισαν να γίνονται τέτοιου είδους μετρήσεις. Μόνο στην Ισπανία ήταν ψηλότερος με 70% ενώ ο κοινοτικός μέσος όρος είναι στο 51,5%.

Φως στο τούνελ δεν φαίνεται να υπάρχει σύμφωνα με τους παραγωγούς, θα συνεχίσουμε να έχουμε τέτοιο ιλιγγιώδη ρυθμό αυξήσεων και τους επόμενους μήνες αφού τα αποθέματα έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Όταν με το καλό έρθει η νέα παραγωγή , τότε θα βελτιωθεί και η κατάσταση.

ΦΡΟΥΤΑ

Από τον Ιούνιο το 2023 ο πληθωρισμός στα φρούτα στην Ελλάδα είναι πολύ πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο. Τον Μάρτιο «κάναμε» πρωταθλητισμό, πολύ μακριά από τον Δεύτερο με 12,5% σχεδόν τριπλάσια τιμή από το κοινοτικό 4,9%. Μάλιστα ήταν αυξημένος σε σχέση με το 12,2% του Φεβρουαρίου.

Τα στοιχεία από κεντρική λαχαναγορά του Ρέντη με βάση τις τιμές της Παρασκευής, δείχνουν ότι σε σχέση με πέρυσι

τα ακτινίδια έχουν αυξηθεί 23% (1,3€ -->1,6€)

τα αχλάδια έχουν αυξηθεί 25% (1,2€ -->1,5€)

τα μανταρίνια έχουν αυξηθεί 16,7% (1,2€ --> 1,4€)

τα μήλα έχουν αυξηθεί από 7,5% έως 22% ανάλογα με την ποικιλία

οι φράουλες έχουν αυξηθεί 200% ( 1,5€ --> 3€)

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Στην Ελλάδα οι τιμές αυξάνονται ( 4%) , στην Ευρωζώνη μειώνονται ( -4,3%). Μόνο οι Ιρλανδοί μας ξεπέρασαν με αυξήσεις 6,8%.

Τα αντίστοιχα στοιχεία της λαχαναγοράς του Ρέντη δείχνουν αυξήσεις:

9% στα καρότα (0,55€-->0,60€)

12% στα φρέσκα κρεμμυδάκια ( 1,2€-->1,3€)

16,67% στα λάχανα (0,3€-->0,35€)

11,1%-14,5% στις πατάτες ανάλογα με την ποικιλία

47% στα σκόρδα εισαγωγής (1,7€ -->2,5€)

ΑΒΓΑ

Εξαπλάσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα από την Ευρωζώνη 6,1% έναντι 0,1% και φυσικά πρώτη θέση. Το πρώτο τρίμηνο του 2024 ο πληθωρισμός ανεξήγητα επιταχύνεται στην Ελλάδα και αποκλιμακώνεται στην Ευρωζώνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιανουάριο η Ελλάδα είχε 1,5% και η Ευρωζώνη 2%.

ΨΑΡΙΑ – ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

«Παραδοσιακά» η χώρα μας στις πρώτες θέσεις. Τον Μάρτιο «έχασε για λίγο το μετάλλιο» καθώς με 5,7% βρέθηκε πίσω από Αυστρία , Ρουμανία και Μάλτα. Στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος στο 2,2%

ΑΡΝΙ – ΚΑΤΣΙΚΙ

1 μήνα πριν το Πάσχα – μιλάμε για στοιχεία έως και την 31η Μαρτίου – η Ελλάδα είχε τον 6ο υψηλότερο πληθωρισμό με 4,8% έναντι 3,2% της Ευρωζώνης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας με το καλάθι του Πάσχα που κάνει πρεμιέρα στις 24 Απριλίου στοχεύει σε τιμές 10€/κιλό ή και χαμηλότερα με τους κτηνοτρόφους να χαρακτηρίζουν το στόχο φιλόδοξο (sic).

Στη χονδρική τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή η επικρατούσα τιμή είναι τα 9,5€ , περίπου όπως πέρυσι.

ΚΑΥΣΙΜΑ

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν και οι τιμές των καυσίμων. Μια ακόμη εβδομάδα έκλεισε με τους Έλληνες οδηγούς να πληρώνουν την τρίτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη με 1,965/λίτρο. Μόνο στη Δανία και την Ολλανδία, η βενζίνη είναι ακριβότερη.

To «ενδιαφέρον» είναι ότι παρά τα γεγονότα στη Μ. Ανατολή, το πετρέλαιο έχει από τις 15 Μαρτίου έχει αυξηθεί 1,7$.

Στο ίδιο διάστημα η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρας μας αυξήθηκε 7 λεπτά στα 1,977€/λίτρο.

Οι παράγοντες της αγοράς αδυνατούν να το εξηγήσουν. Κάποιοι προβάλλουν ως εξήγηση τις ισοτιμίες του δολαρίου, άλλοι τα διυλιστήρια ενώ οι πολίτες δεν σταματούν να σκέφτονται ότι πληρώνουν από τώρα «Πασχαλιάτικα καπέλα» και να φοβούνται την τιμή που θα βλέπουν στις πινακίδες όταν έρθει η ώρα της εκδρομής στο χωριό.

Στα θετικά , υπάρχουν κατηγορίες τροφίμων όπου η χώρα μας, το Μάρτιο τα πήγε καλύτερα από τον μέσο όρο :

Ελλάδα Ευρωζώνη

Ψωμί 1,2% 1,9%

Γιαούρτι -0,4% 0,5%

Βούτυρο -2,5% 1%

Πατάτες 8,8% 10,5%

Ζάχαρη -7,4% -1,4%

Καφές 0,7% 1,6%

Χυμοί 11,3% 11,5%

Μπύρα 2,5% 3,4%

Επίσης στο χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το τυρί και τα διάφορά έλαια ( σπορέλαια, ηλιέλαια κτλ) υπολειπόμαστε ελάχιστα του κοινοτικού μέσου όρου.

