Κινέζος πρέσβης: Η αναβάθμιση της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα θα φέρει περισσότερους Κινέζους επενδυτές

Στο Αιγαίο πνέει ένας νέος άνεμος που αφορά τη συνεργασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης Κίνας-Ελλάδας, τόνισε σε χαιρετισμό του ο Κινέζος πρέσβης Σιάο Τζουντσένγκ σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση σχετικά με την πρωτοβουλία Ελληνοσινικός Διάλογος για την πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (China-Greece Belt & Road Dialogue), που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Κίνας (China Media Group).

Αναφερθείς στην πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα από δύο κινεζικούς οίκους αξιολόγησης της Κίνας, ο Σιάο Τζουντσένγκ διαμήνυσε πως το γεγονός αυτό οδηγήσει περισσότερους Κινέζους επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στα πεδία της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της τεχνολογίας και του τουρισμού.

«Το 2022 η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα ξεπέρασε για πρώτη φορά το 50% του ενεργειακού μείγματος. Η ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο να αυξηθεί το ποσοστό αυτό στο 80% έως το 2030. Οι κινέζικες επιχειρήσεις με τα τεχνολογικά και οικονομικά τους πλεονεκτήματα επιθυμούν να συνδράμουν στο έργο αυτό. Η Κίνα θα προωθήσει τη διεθνή συνεργασία στην επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία. Η χώρα μας επιθυμεί να συνεργαστεί με την Ελλάδα για να ιδρύσουμε από κοινού ερευνητικά εργαστήρια μεταξύ άλλων στους τομείς της γεωργίας, της ασφάλειας τροφίμων και της χρήσης της τεχνολογίας λέιζερ για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Η χώρα μας πρόκειται να δημιουργήσει τη Συμμαχία των Πόλεων του Δρόμου του Μεταξιού για τον Τουρισμό και προσβλέπει στη συμμετοχή της Ελλάδας. Η μεσαία εισοδηματική τάξη της Κίνας έφτασε τα 400 εκατ. άτομα και αναμένεται να ξεπεράσει τα 800 εκατ. μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, προσφέροντας τεράστιες δυνατότητες στην αγορά. Η Κίνα θα συνεχίσει να εφαρμόζει από κοινού με την Ελλάδα το "Κοινό Σχέδιο Δράσης Τουρισμού Κίνας-Ελλάδας" και να ελκύσουν όλο και περισσότερους κινέζους τουρίστες να επισκεφτούν την Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιπροσθέτως, ανέφερε πως «εάν οι δύο πλευρές στηρίξουν την κατασκευή ενός οικονομικού και εμπορικού πάρκου συνεργασίας στον Πειραιά, θα ωθήσει ουσιαστικά την ανάπτυξη της ελληνικής μεταποίησης».

Ο χαιρετισμός του πρεσβευτή της Κίνας στην Ελλάδα ξεκίνησε με την επισήμανση πως ο κινέζικος πολιτισμός, με τη μακρά και πλούσια ιστορία του, και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, με την τεράστια επιρροή του, είχαν επαφές μέσω του αρχαίου Δρόμου του Μεταξιού πριν από 2.000 χρόνια. «Σήμερα, η συνεργασία για την από κοινού οικοδόμηση της Πρωτοβουλίας "Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος" συνδέει στενά για άλλη μια φορά τους δύο αρχαίους πολιτισμούς μας. Είμαστε περήφανοι διότι η πρώτη δεκαετία της Πρωτοβουλίας συνέδραμε την Ελλάδα στο να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Η Κίνα δεν παρέμεινε θεατής στον αγώνα της Ελλάδας να ξεπεράσει την κρίση χρέους-αντιθέτως υποστήριξε και συνέβαλε σε αυτήν την προσπάθεια. Σε πείσμα των μεγάλων μεταβολών, πρωτόγνωρων για τα δεδομένα του αιώνα μας, διατηρούμε την αισιοδοξία μας καθώς οι χώρες μας ενισχύουν την αμοιβαία μάθηση και τις ανταλλαγές τους και αποτελούν συνοδοιπόρους και πρωτοπόρους που φωτίζουν το μέλλον με τη σοφία των αρχαίων πολιτισμών τους» υπογράμμισε ο Σιάο Τζουντσένγκ.

Περαιτέρω, ο πρέσβης αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο της 3ης Συνόδου Κορυφής του Φόρουμ Διεθνούς Συνεργασίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», για τη στήριξη της Κίνας σε οκτώ δράσεις για την υψηλής ποιότητας οικοδόμηση της Πρωτοβουλίας, και εκτίμησε πως θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες για την έμπρακτη συνεργασία των δύο χωρών.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της Κίνας να προωθήσει δυναμικά τον «Θαλάσσιο Δρόμο του Μεταξιού» και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των λιμένων, της ναυτιλίας και του εμπορίου.

«Η Κίνα θα προωθήσει δυναμικά τη διεθνή συνεργασία στην πράσινη μετάβαση»

Επιπλέον, ο Κινέζος πρέσβης ανέφερε πως κατά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κίνα, ο Κεντρικός Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός της Κίνας θα υπογράψει συμφωνία και με το υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας. «Οι ανταλλαγές και η αμοιβαία μάθηση αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των πολιτισμών, καθώς και σημαντικό θεμέλιο για την οικοδόμηση μιας πανανθρώπινης κοινότητας με ένα κοινό μέλλον» πρόσθεσε.

Τέλος, ο Σιάο Τζουντσένγκ επισήμανε πως συνεργασία μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των πολιτιστικών φορέων αποσκοπεί στην καταγραφή της κληρονομιάς των δύο πολιτισμών, στη διατήρηση και προβολή των αναλλοίωτων αξιών τους και στη διερεύνηση τρόπων προώθησης της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των πολιτισμών της Κίνας και της Ελλάδας, αποτελώντας μια καινοτόμο κίνηση για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Πολιτισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

