Συνεχίζεται η μεγάλη αύξηση των αιτήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό, μετά την εφαρμογή των βελτιώσεων, που θεσμοθέτησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο υποβλήθηκαν 6.525 νέες αιτήσεις, δηλαδή υπερδιπλάσιες από τον μέσο όρο των αιτήσεων, που έγιναν ανά μήνα μέσα στο 2023 (μέσος όρος 3.400 αιτήσεις). Έτσι, το πρώτο τρίμηνο του 2024 υποβλήθηκαν 19.320 νέες αιτήσεις, έναντι περίπου 9.500 αιτήσεων που έγιναν το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσα στον Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν 1.087 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 355 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς, μέχρι σήμερα, μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού έχουν πραγματοποιηθεί 15.408 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών που αντιστοιχούν σε 5,52 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

