Εταιρείες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων κατά ξενοδόχων: Έχετε άρνηση της πραγματικότητας

Πυρά κατά του προέδρου του ΠΟΞ Γιάννη Χατζή εξαπολύει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (STAMA), μετά από επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ».

Ο ΠΟΞ προτείνει δέσμη μέτρων για τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς στη διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης και προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν τα καταλύματα που εκμισθώνονται βραχυχρόνια.



«Είμαστε σίγουροι ότι έχετε άρνηση της πραγματικότητας γιατί είστε απασχολημένοι με το να παρακολουθείτε τα ξένα κεφάλαια να ανοίγουν τα ξενοδοχεία σε συντριπτική πλειοψηφία στη πόλη και εσείς απλά να εφευρίσκετε εχθρούς» απαντά μεταξύ άλλων ο Σύνδεσμος.

Η ανακοίνωση αναλυτικά

«Αγαπητέ πρόεδρε

Διαβάσαμε ακόμα ένα παραλήρημα από επίσημα χείλη εναντίον της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν μας εκπλήσσει γιατί δεν είναι η πρώτη φορά ούτε και θα είναι η τελευταία. Πάντα έτσι κάνετε όταν σας ζητάνε να πληρώσετε τα αναλογούντα.

Έχουμε νέα όμως για εσάς.

Η Αθήνα έχει ανεβάσει τη θέση της στις προτιμήσεις των τουριστών γιατί υπάρχουμε και εμείς. Τα χρήματα τους διαχέονται στις τοπικές οικονομίες μέσα από τους επισκέπτες μας γιατί υπάρχουμε και εμείς. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων επιβιώνουν γιατί υπάρχουμε εμείς. Οι γειτονιές ανθίζουν γιατί υπάρχουν τα καταλύματα μας.

Δεν το πιστεύετε; Κάντε μια βόλτα στο Κουκάκι, στου Ψυρρή, στο Νέο Κόσμο στο Μεταξουργείο και σε άλλες περιοχές.

Είμαστε σίγουροι ότι έχετε άρνηση της πραγματικότητας γιατί είστε απασχολημένοι με το να παρακολουθείτε τα ξένα κεφάλαια να ανοίγουν τα ξενοδοχεία σε συντριπτική πλειοψηφία στη πόλη και εσείς απλά να εφευρίσκετε εχθρούς.



Και κάτι πολύ σημαντικό

Τα ρεκόρ για τα οποία πανηγυρίζετε έρχονται μέσα και από τη συμβολή μας. Τα ταμεία του κράτους γεμίζουν γιατί είμαστε τυπικοί στις υποχρεώσεις μας και δεν φιγουράρουμε σε κάθε περίπτωση φοροδιαφυγής.

Ευχόμαστε καλό αγώνα και παραμένουμε στη διάθεση σας για τη συνέχιση ενός ειλικρινούς και εποικοδομητικού διαλόγου».



Πηγή: skai.gr

