Πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ εφέτος και μείωση του δημόσιου χρέους κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στο 158,8% του ΑΕΠ προβλέπει για την Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) με την έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις (Fiscal Monitor).

Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να διατηρηθεί στο 2,1% του ΑΕΠ έως το 2029 που είναι ο χρονικός ορίζοντας των προβλέψεων του Ταμείου.

Αν ληφθούν υπόψη και οι τόκοι για το δημόσιο χρέος, προβλέπεται δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 0,9% του ΑΕΠ εφέτος, το οποίο θα αυξηθεί σταδιακά στο 1,4% το 2029.

Στο σύνολο της Ευρωζώνης, αναμένεται πρωτογενές έλλειμμα 1,2% του ΑΕΠ εφέτος, το οποίο θα μειωθεί σταδιακά στο 0,2% το 2029, ενώ το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να μειωθεί από 3,5% στο 2,3% του ΑΕΠ, αντίστοιχα.

Τα πρωτογενή πλεονάσματα θα επιτρέψουν τη σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια, με το ύψος του να υποχωρεί στο 138,8% του ΑΕΠ το 2029. Το ίδιο έτος, το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης προβλέπεται να είναι ελαφρά μειωμένο στο 87,7% του ΑΕΠ από 88,6% το 2023.

Τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθούν σταδιακά από 46,8% του ΑΕΠ φέτος στο 43,7% το 2029, ενώ οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης θα μειωθούν από το 47,7% του ΑΕΠ στο 45,1%, αντίστοιχα.

Αύξηση του παγκόσμιου χρέους

Το ΔΝΤ διαπιστώνει ότι η δημοσιονομική πολιτική έγινε πιο επεκτατική το 2023, μετά τη βελτίωση στο μέτωπο των ελλειμμάτων και του χρέους την προηγούμενη διετία, και καλεί τις χώρες να επιμείνουν στη δημοσιονομική προσαρμογή καθώς το χρέος αυξάνεται, σε μία χρονιά που θα γίνουν εκλογές σε πάρα πολλές χώρες.

«Οι παγκόσμιες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές προοπτικές βελτιώθηκαν τους τελευταίους έξι μήνες. Ο πληθωρισμός μειώθηκε, οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες χαλάρωσαν και οι κίνδυνοι για τις προοπτικές είναι ισορροπημένοι. Ωστόσο, πολλές χώρες συνεχίζουν να δυσκολεύονται με το υψηλό δημόσιο χρέος και τα υψηλά ελλείμματα, εν μέσω νέων προκλήσεων από τα υψηλά πραγματικά επιτόκια και τις φθίνουσες μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης», σημειώνει το Ταμείο.

Τέσσερα χρόνια μετά την αρχή της πανδημίας, οι δημόσιες δαπάνες, χωρίς τις πληρωμές τόκων, παρέμειναν περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ υψηλότερες σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα στις αναπτυγμένες οικονομίες (εκτός των ΗΠΑ) και 2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερες στις αναδυόμενες οικονομίες (εκτός της Κίνας).

Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος αυξήθηκε στο 93% του ΑΕΠ το 2023 και παρέμεινε 9 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα σε σχέση με το προ της πανδημίας επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.