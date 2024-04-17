Τέταρτο αίτημα πληρωμής Ελλάδας για δάνεια 2,3 δισ. ευρώ από RRF στην Κομισιόν

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για δάνεια στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF), σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έλαβε το τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για δάνεια 2,3 δισ. ευρώ (καθαρά από προχρηματοδότηση).

Το τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για δάνεια αφορά έναν στόχο στο πλαίσιο της συνιστώσας της δανειακής διευκόλυνσης του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτός ο στόχος απαιτεί να υπογραφούν συνολικά δάνεια μέσω του RRF, ύψους 4,5 δισ. ευρώ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με εταιρείες για την υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων που σχετίζονται με τομείς όπως η πράσινη μετάβαση, η ψηφιακή μετάβαση, η αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας και η καινοτομία.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τώρα το αίτημα. Στη συνέχεια θα στείλει την προκαταρκτική της αξιολόγηση για την εκπλήρωση του στόχου που απαιτείται για την πληρωμή αυτή από την Ελλάδα στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή.

Το συνολικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας θα χρηματοδοτηθεί με 18,2 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,7 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

