Νταβός: Πιθανή παγκόσμια ύφεση το 2023, σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Πίνακες

Παγκόσμια ύφεση αναμένουν το 2023 τα δύο τρίτα των επικεφαλής οικονομολόγων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που ερωτήθηκαν από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), σύμφωνα με έρευνα του Φόρουμ που δόθηκε σήμερα, Δευτέρα στη δημοσιότητα.

Η έκθεση του WEF αναλυτικά (αγγλικά)

Το 18% εκτιμά ότι μια παγκόσμια ύφεση είναι «εξαιρετικά πιθανή» - ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα που διενεργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022. Μόνο το ένα τρίτο των ερωτηθέντων απάντησε ότι τη θεωρεί απίθανη φέτος.



«Ο σημερινός υψηλός πληθωρισμός, η χαμηλή ανάπτυξη, το υψηλό χρέος και το περιβάλλον έντονου κατακερματισμού μειώνουν τα κίνητρα για τις επενδύσεις που χρειάζονται για επάνοδο στην ανάπτυξη και αύξηση του επιπέδου διαβίωσης για τους περισσότερο ευάλωτους του κόσμου», δήλωσε η γενική διευθύντρια του WEF Σαάντια Ζαχίντι σε ανακοίνωση που συνοδεύει τα συμπεράσματα της έρευνας.



Η έρευνα του οργανισμού βασίστηκε σε 22 απαντήσεις από ομάδα υψηλόβαθμων οικονομολόγων που προέρχονται από θεσμούς, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επενδυτικές τράπεζες, πολυεθνικές και όμιλοι αντασφάλισης.

