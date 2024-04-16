Αποστολή στις Βρυξέλλες, Άννα Μαρούλη

Για τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων που αυξάνονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, την πρόοδο της χώρας μας και τα οφέλη από την Πολιτική Συνοχής καθώς και τις μελλοντικές προκλήσεις, μίλησαν, μεταξύ άλλων, στο Skai.gr, οι Ευρωπαίοι Επίτροποι για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Νικολά Σμιτ και Ελίζα Φερέιρα, αντίστοιχα.

Η κατ ‘ιδίαν συζήτηση με τους κ. Νικολά Σμιτ και κ. Ελίζα Φερέιρα πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του 9ου Φόρουμ για τη Συνοχή (9th Cohesion Forum) στο συνεδριακό κέντρο Square στις Βρυξέλλες, όπου οι Ευρωπαίοι Επίτροποι ήταν βασικοί ομιλητές τη φετινή χρονιά.

Το φόρουμ για τη Συνοχή - μια πολιτική εκδήλωση υψηλού επιπέδου που διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια - έλαβε χώρα στις 11 και 12 Απριλίου και συγκέντρωσε περίπου 1.000 εκπροσώπους από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις ΜΚΟ για να εξετάσουν τον σημαντικό ρόλο της πολιτικής συνοχής στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και στην ενίσχυση της ευημερίας των ανθρώπων που ζουν στην Ευρώπη.

Σμιτ: Πού οφείλονται οι ελλείψεις προσωπικού και δεξιοτήτων - 52% στην Ελλάδα έχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες

«Για σχεδόν μια δεκαετία, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων αυξάνονται σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Νικολά Σμιτ.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, επισήμανε μιλώντας στο Skai.gr πως αυτές οι ελλείψεις οφείλονται στις δημογραφικές αλλαγές, τη ζήτηση για νέες δεξιότητες που συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις δίδυμες μεταβάσεις.

Ο κ. Σμιτ εξήγησε πως η Ευρωπαική Επιτροπή έχει εντοπίσει 42 επαγγέλματα «ελλείψεων», με ορισμένες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. «Το 78% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δυσκολεύεται να προσλάβει εξειδικευμένο προσωπικό, εμποδίζοντας την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Μόνο ο μισός ενήλικος πληθυσμός (54% στην ΕΕ, 52% στην Ελλάδα) έχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες, αλλά το 90% των θέσεων εργασίας τις απαιτεί», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Το σχέδιο δράσης

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, κ. Νικολά Σμιτ, ανέφερε στο Skai.gr πως τον Μάρτιο, η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων και προτείνει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων τους επόμενους μήνες και χρόνια. «Η ΕΕ επενδύει πολλά στη δια βίου μάθηση για να προσαρμόσει τις δεξιότητες των ανθρώπων στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Περίπου 65 δισεκατομμύρια ευρώ από κονδύλια της ΕΕ επενδύονται σε προγράμματα δεξιοτήτων, κυρίως μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», σημείωσε ο ίδιος.

Ο κ. Σμιτ δήλωσε συγκεκριμένα πως η Ελλάδα διαθέτει 5 δισ. ευρώ από κονδύλια της ΕΕ σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και κατάρτισης για μισό εκατομμύριο άτομα σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες. «Αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις 1,6 δισ. ευρώ σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και 500 εκατ. ευρώ ειδικά για την ανάπτυξη πράσινων καιψηφιακών δεξιοτήτων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus. Για παράδειγμα, το Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας βοήθησε πάνω από 1.000 άνεργους νέους να μάθουν δεξιότητες ψηφιακού μάρκετινγκ, τις οποίες αναζητούν ολοένα και περισσότερο οι Έλληνες εργοδότες. Μέσω των Ειδικών Δράσεων Ένταξης στην Απασχόληση για νέους με αναπηρία, 3.000 άνεργοι νέοι με αναπηρία απέκτησαν βασικές δεξιότητες, όπως ψηφιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες. Έλαβαν επίσης υποστήριξη από έναν εξειδικευμένο σύμβουλο εργασίας για να υποβάλουν αίτηση για πρακτική άσκηση».

Φερέιρα: 8 εκατ. νέοι χωρίς εργασία ή εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη

Από την πλευρά της, η Επίτροπος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ελίζα Φερέιρα, υπογράμμισε πως αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη «έχουμε 8 εκατομμύρια νέους που δεν έχουν εργασία ή εκπαίδευση / κατάρτιση, οπότε φυσικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα που είναι μια άλλη πτυχή της γήρανσης του πληθυσμού και την έλλειψη νέων ανθρώπων. Επομένως, αυτό απαιτεί μια συνεκτική πολιτική που έχει πολλές διαφορετικές πτυχές. Περιλαμβάνει φυσικά τη διαχείριση της μετανάστευσης - μόλις εγκρίναμε στο κοινοβούλιο τη νέα προσέγγιση για τη μετανάστευση - αλλά επίσης "αγγίζει" την ανακατανομή της ανάπτυξης στα εδάφη αλλά και μια μεγάλη προσπάθεια να ταιριάξουν τα προσόντα των ανθρώπων και η εκπαίδευση με τις ευκαιρίες απασχόλησης που τους προσφέρουμε ώστε στην πραγματικότητα να μην υπάρχουν άνθρωποι που μένουν εκτός και χωρίς επαρκείς προοπτικές».

Φερέιρα: Η Ελλάδα κάνει μεγάλη πρόοδο

«Η Ελλάδα είναι μια από τις σημαντικές χώρες όσον αφορά την πολιτική συνοχής. Η Ελλάδα κάνει πολύ, πολύ καλή πρόοδο, χρησιμοποιώντας τα funds», τόνισε η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις.

Αναφερόμενη στην 9η έκθεση για τη συνοχή σημείωσε πως «οι πληροφορίες που μοιραζόμαστε δεν αποτελούν κρίση για τα κράτη μέλη. Είναι για να προσφέρουμε σε αυτά τα κράτη - μέλη πληροφορίες που είναι τεχνικής φύσης, ώστε να μπορούν να σκεφτούν τι πρέπει να κάνουν στο μέλλον. Η πολιτική συνοχής υπάρχει για την υποστήριξη της ανάπτυξης επανεξισορρόπησης σε όλη την Ευρώπη, αλλά και εντός των κρατών μελών και γι' αυτό εκτιμούμε πολύ το γεγονός ότι η Ελλάδα αποφάσισε να δημιουργήσει τα περιφερειακά επίπεδα τα οποία συμμετέχουν πολύ σοβαρά».

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίζα Φερέιρα έκανε αναφορά και στην τριήμερη επίσκεψή της στην Ελλάδα τον Μάρτιο. Η Επίτροπος επισκέφθηκε την Αθήνα, την Πάτρα, τη Μεγαλόπολη και την Τρίπολη, για να δει από πρώτο χέρι τους τρόπους με τους οποίους η πολιτική συνοχής στηρίζει τις περιοχές αυτές και, ειδικότερα, πώς το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης τις βοηθά να μεταβούν σε μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών με τρόπο δίκαιο και συμπεριληπτικό.

«Ήμουν σε αρκετές περιοχές, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα. Πηγαίνω συχνά στην Ελλάδα και βλέπουμε την προσέγγιση, τη δυναμική, τις δυνατότητες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να σκεφτούν τι χρειάζονται. Το τελευταίο μέρος που βρισκόμουν ήταν στην Πελοπόννησο, αλλά πριν ήμουν και στον βορρά. Οπότε συνεχίζω να πηγαίνω και να μιλάω με την περιοχή. Και φυσικά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα, όπως πολλές χώρες του Νότου, επηρεάστηκε πολύ από την κρίση, την κρίση του 2008. Επομένως, αυτή η έκθεση δείχνει το 2008, το 2011, το 2012 και αυτό που ακολούθησε, εννοώ τις χώρες της νότιας Ευρώπης που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα».

Η ίδια σημείωσε πως «πρέπει να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία για δύο συγκεκριμένες πτυχές. Η μία αφορά στη γήρανση (του πληθυσμού) στην Ευρώπη και στο πρόβλημα της ανάγκης να παραμείνουν στις χώρες τους οι νέοι που έχουν τα προσόντα και να σταματήσει το brain drain. Έτσι, διαφορετικές στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν και τα κεφάλαια συνοχής πρέπει να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτό. Και η άλλη πτυχή που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής. Και έχουμε χάρτες βασισμένους σε μοντέλα που στην πραγματικότητα δείχνουν πόσο και πού θα είναι πιο βίαιη η επίδραση της φυσικής κλιματικής αλλαγής. Υποχρέωσή μας λοιπόν είναι να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Γιατί όσο πιο ανθεκτικοί είμαστε τόσο καλύτερα μπορούμε να αντισταθούμε στο απρόβλεπτο. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα πάντα».

Για το πώς έχει ωφεληθεί η Ελλάδα από την πολιτική συνοχής, η Ευρωπαία Επίτροπoς ανέφερε χαρακτηριστικά πως αν κοιτάξει κάποιος τριγύρω, στους δρόμους, θα δει μουσεία, αστικές περιοχές, λύματα, ύδρευση που έχουν μαζικά υποστηριχθεί επενδυτικά.

Το 9ο διήμερο Φόρουμ για τη Συνοχή αποτέλεσε ευκαιρία προβληματισμού σχετικά με την κατάσταση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ, τον αντίκτυπο των ταμείων συνοχής στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων, τον ρόλο των πόλεων στην περιφερειακή ανάπτυξη, το πώς οι ενωσιακές και οι εθνικές πολιτικές μπορούν να διασφαλίσουν μεγαλύτερη συνοχή, καθώς και το πώς η πολιτική συνοχής μπορεί να στηρίξει καλύτερα τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβασή τους και τη δημογραφική αλλαγή.

Η εκδήλωση επίσης έδωσε τη δυνατότητα να συζητηθούν τα κύρια συμπεράσματα της 9ης έκθεσης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, η οποία δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα, και να εξεταστούν τα διδάγματα που αντλήθηκαν τα τελευταία χρόνια, ώστε να διασφαλιστεί ότι η πολιτική συνοχής θα συνεχίσει να ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή είναι μια υπόσχεση ότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι ίσοι – Οι αναφορές στην Ελλάδα και τον Πούτιν

Στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στη συνδεσιμότητα, την ανθεκτικότητα και τον κοινωνικό ιστό των περιφερειών της Ευρώπης, με παράδειγμα το νέο Κέντρο Δεδομένων και Υπερυπολογιστών στην Ελλάδα, που τροφοδοτείται από ηλιακή ενέργεια, αναφέρθηκε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που άνοιξε το φόρουμ.

«Η εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή είναι μια υπόσχεση – η υπόσχεση ότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι ίσοι. Η δέσμευση ότι όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες μπορούν να δώσουν στους πολίτες τους ίσες ευκαιρίες. Ότι όλα τα κράτη μέλη μπορούν να ευδοκιμήσουν στην ευημερία της ενιαίας αγοράς μας. Και ότι η Ευρώπη ενεργεί με αλληλεγγύη. Για αυτό έχει σχεδιαστεί η πολιτική συνοχής – μακροπρόθεσμες επενδύσεις στη συνδεσιμότητα, την ανθεκτικότητα και τον κοινωνικό ιστό των περιφερειών της Ευρώπης. Όπως το Port Tunnel στο Δουβλίνο, το οποίο διαχειρίζεται το ήμισυ του εμπορίου της Ιρλανδίας. Ή το φράγμα Alqueva στην Πορτογαλία, το μεγαλύτερο στρατηγικό απόθεμα νερού στη Δυτική Ευρώπη. Ή το νέο Κέντρο Δεδομένων και Υπερυπολογιστών στην Ελλάδα, που τροφοδοτείται από ηλιακή ενέργεια. Φέρνει νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις σε περιοχές που παλαιότερα εξαρτώνται από την εξόρυξη άνθρακα ή άλλες βιομηχανίες σε μεταβατικό στάδιο. Βοηθά τους ανθρώπους να βγουν από τη φτώχεια και παρέχει εκπαίδευση για τη διατήρηση των νέων δεξιοτήτων. Κάθε χρόνο, πάνω από το 10% των κρατικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Χρηματοδότηση Συνοχής. Στα κράτη μέλη που πλησιάζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τα Ταμεία Συνοχής αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ των δημόσιων επενδύσεών τους», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής.

Αναφερόμενη στα αποτελέσματα, τόνισε πως το κατά κεφαλήν εισόδημα στις χώρες που προσχώρησαν στην Ένωσή το 2004 έχει αυξηθεί, από περίπου το ήμισυ του μέσου όρου της ΕΕ σε σχεδόν 80% του σήμερα.

«Δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας, οι οικογένειες είναι σε καλύτερη κατάσταση. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, τα ευρωπαϊκά ταμεία άνοιξαν πρόσφατα πάνω από 1.000 νέους χώρους φροντίδας παιδιών. Στηρίζοντας την υπόσχεση για ισότητα και για τους εργαζόμενους γονείς. Η πολιτική συνοχής έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, με αλληλεγγύη. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Μαζί, αντιμετωπίσαμε μια πανδημία, έναν πόλεμο και μια ενεργειακή κρίση. Κάθε μία από αυτές τις προκλήσεις ήταν ασύμμετρη. Ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες επλήγησαν περισσότερο από άλλα. Η ικανότητα ανταπόκρισης ήταν ποικίλη. Αλλά κάθε φορά, η ενσωματωμένη ευελιξία της Πολιτικής Συνοχής και οι ιστορικές καινοτομίες όπως το NextGenerationEU μας επέτρεπαν να ανταποκριθούμε αποφασιστικά. Όταν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες επλήγησαν από τον COVID-19, δεσμεύσαμε τους πόρους μας και στηρίξαμε ο ένας τον άλλον. Χάρη στο Recovery Assistance for Cohesion και το ισχυρό NextGenerationEU μας, η οικονομία της Ευρώπης ανέκαμψε γρήγορα. Όταν η βάναυση εισβολή της Ρωσίας απομάκρυνε εκατομμύρια Ουκρανές γυναίκες και παιδιά από τα σπίτια τους, ανταποκριθήκαμε πάλι με γρήγορες και εφαρμόσιμες λύσεις. Το πρόγραμμά μας CARE υποστήριξε ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις για να βοηθήσει έως και 5 εκατομμύρια Ουκρανούς να βρουν καταφύγιο στην Ευρώπη. Και όταν ο Πούτιν προσπάθησε να μας εκβιάσει με τα ορυκτά καύσιμα, επειδή υπερασπιστήκαμε την ελευθερία της Ουκρανίας, δεν νιώσαμε το κρύο. Και το πρόγραμμά μας SAFE βοήθησε τις πιο ευάλωτες οικογένειες και εταιρείες στην Ευρώπη να ξεπεράσουν το ενεργειακό σοκ. Σήμερα, η εγχώρια και οικονομικά προσιτή ανανεώσιμη ενέργεια ανθεί, επίσης χάρη στη σκληρή δουλειά των περιφερειακών και τοπικών αξιωματούχων σε όλη την Ευρώπη. Η Ένωσή μας δίνει στις περιφέρειες και τις πόλεις την επιπλέον ώθηση που χρειάζονται για να ανέβουν. Αυτή η αλληλεγγύη μου δίνει εμπιστοσύνη στο μέλλον της Ένωσής μας. Τώρα είναι η στιγμή να αναλογιστούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το αναπτυξιακό μας μοντέλο και να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη ακόμη περισσότερο χωρίς αποκλεισμούς. Πως μπορούμε να εκσυγχρονίσουμε και να ενισχύσουμε τη συνοχή στην Ένωσή μας. Γι' αυτό είμαι ευγνώμων που έχει ήδη αρχίσει ο προβληματισμός για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Τον Φεβρουάριο, μια Ομάδα Υψηλού Επιπέδου δημοσίευσε τις απόψεις της. Τουλάχιστον 20 κράτη μέλη έχουν οργανώσει συζητήσεις. Και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, έχουν υιοθετήσει γνωμοδοτήσεις. Ορισμένες ιδέες αναδύονται ήδη: Για παράδειγμα, η ανάγκη συμμετοχής επί τόπου εταίρων, επιτάχυνσης της υλοποίησης και σύνδεσης των μεταρρυθμίσεων με τις επενδύσεις. Με λίγα λόγια, πώς θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και θα μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος. Γιατί όλοι έχουμε δει πως αυξάνονται οι απαιτήσεις. Αλλά αν συνεχίσουμε να καινοτομούμε, να εκσυγχρονιζόμαστε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, εμείς οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε την υπόσχεση μιας πιο ισότιμης Ένωσης, κατέληξε η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τι κάνει η πολιτική Συνοχής για την Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πολιτική συνοχής της ΕΕ φέρνει βασική υποστήριξη στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη της Ελλάδας, επενδύοντας σε προτεραιότητες της ΕΕ όπως η καινοτομία, το περιβάλλον, οι μεταφορές, η ευρυζωνικότητα, η εκπαίδευση, οι δεξιότητες και οι κοινωνικές διευκολύνσεις. Έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας, με τις συνολικές επενδύσεις της ΕΕ να ανέρχονται σε περίπου 20,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

Το αντίστοιχο ποσό που διατέθηκε στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 είναι 16,5 δισ. ευρώ – αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1,8% του ΑΕΠ για το συγκεκριμένο διάστημα. Το συνολικό ποσό που επωφελήθηκε η Ελλάδα από τα ταμεία της Πολιτικής Συνοχής από το 1989 ανέρχεται σε περίπου 78 δισ. ευρώ.

Προφίλ επενδύσεων διαχρονικά

Με την πολιτική συνοχής, η Ελλάδα κατάφερε να ολοκληρώσει πολλά έργα στους τομείς των μεταφορών, των ψηφιακών υποδομών, της επιχειρηματικότητας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης. Η ολοκλήρωση αυτών των έργων βελτίωσε την καθημερινή ζωή των πολιτών και άνοιξε έναν κύκλο δημιουργίας θέσεων εργασίας, οικονομικών δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης. Η κατασκευή του βασικού άξονα του αυτοκινητοδρόμου, η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης με την Πελοπόννησο, η ενεργειακή απόδοση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, το κέντρο καινοτομίας Coralia, η αγροτική ευρυζωνικότητα, ο εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης, μουσεία, σχολεία και κέντρα υγείας είναι κάποια παραδείγματα του τι έχει προσφέρει η Πολιτική Συνοχής μέχρι στιγμής τα οποία αποτελούν συγκεκριμένες εκφράσεις αλληλεγγύης της ΕΕ, σύμφωνα με πηγές της ΕΕ.

Επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής

Επιχειρηματικότητα: Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-20, υποστηρίχθηκαν περίπου 475.000 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων περίπου 56.000 νεοφυών επιχειρήσεων που μπόρεσαν να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν χάρη στην υποστήριξη της πολιτικής συνοχής στην πραγματική οικονομία. Έργα όπως το Equifund έχουν ανοίξει τον δρόμο για την απελευθέρωση των δυνατοτήτων του νέου ταλαντούχου ανθρώπινου κεφαλαίου στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας νέους επιχειρηματίες να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε επιχειρήσεις όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Περίπου 137 νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν λάβει οικονομική υποστήριξη από το Equifund μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2023.

Υποστήριξη στην έρευνα και την καινοτομία: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ κατά την περίοδο 2014-20, δημιουργήθηκαν περίπου 4.000 θέσεις εργασίας στον τομέα της έρευνας και υποστηρίχθηκαν πολλά ερευνητικά κέντρα που προώθησαν το RIS3, αυξάνοντας έτσι το δυναμικό καινοτομίας όλων των ελληνικών περιφερειών. Έργα όπως το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Μαστίχας στη Χίο ή η αναβάθμιση του κέντρου ΕΚΕΤΑ συνέβαλαν στην παραγωγή νέων και καινοτόμων προϊόντων και ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Ενέργεια: Τα κονδύλια της Πολιτικής Συνοχής υποστήριξαν την ανακαίνιση περίπου 46.000 νοικοκυριών στην Ελλάδα, καθιστώντας τα πιο ενεργειακά αποδοτικά και λιγότερο εξαρτημένα από ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με πηγές της Ε.Ε., η επένδυση στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων δεν μείωσε μόνο τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των κτιρίων, αλλά προκάλεσε επίσης ένα απαραίτητο κίνητρο στον κατασκευαστικό τομέα. Αυτό δημιούργησε θέσεις εργασίας και επενδύσεις που είχαν τις ρίζες τους σε συχνά τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού. Υποστηρίχθηκαν επίσης επενδύσεις για την ενεργειακή απόδοση δημόσιων κτιρίων. Οι επενδύσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη κατανάλωση κατά 2,2 εκατ. Kwh/έτος.

Μεταφορές: Η Πολιτική Συνοχής έχει χρηματοδοτήσει έργα στον τομέα των μεταφορών. Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, έργα όπως η επέκταση της γραμμής του μετρό της Αθήνας στον Πειραιά έχουν φέρει επανάσταση στο αστικό τοπίο της Αττικής και ένας επιπλέον πληθυσμός 174.000 ατόμων επωφελείται από το δίκτυο αστικών συγκοινωνιών. Ο συνολικός αριθμός επιβατών στο δίκτυο του Μετρό αναμένεται να είναι 132.000 επιβάτες/ημέρα, μειώνοντας έτσι την κυκλοφορία των ιδιωτικών οχημάτων κατά 23.000 αυτοκίνητα την ημέρα και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 120 τόνους την ημέρα. Ανάλογα αποτελέσματα αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, οπότε και θα εγκαινιαστεί η νέα υπερσύγχρονη γραμμή του μετρό.

Περιβάλλον: Τα διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ στήριξαν την Ελλάδα να επενδύσει στις απαραίτητες υποδομές για την επεξεργασία υδάτων και λυμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους οικισμούς της κατηγορίας Γ (2.500 – 15.000 ισοδύναμο πληθυσμού), προκειμένου η Ελλάδα να συμμορφωθεί με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν την κατασκευή ή την αναβάθμιση σχεδίων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης, αλλά και διαχείριση λυματολάσπης. Χάρη στη στήριξη που λαμβάνεται από τα κονδύλια της ΕΕ, περίπου 420.000 άτομα μπορούν να επωφεληθούν από νέα ή βελτιωμένα δίκτυα παροχής λυμάτων και 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι εξυπηρετούνται από νέα ή βελτιωμένα έργα παροχής πόσιμου νερού, όπως επισημαίνεται από τις πηγές της Ε.Ε.

Διαχείριση κρίσεων: Κατά τη διάρκεια των δύσκολων στιγμών της πανδημίας, η Ελλάδα επωφελήθηκε από την ευελιξία της πολιτικής συνοχής για τη στήριξη της ανάκαμψης, την ενίσχυση της σύγκλισης και την παροχή ζωτικής σημασίας υποστήριξης στις περιφέρειές της. Το μέσο για την ανάκαμψη για τη συνοχή και τα εδάφη της Ευρώπης (REACT-EU) στο πλαίσιο του NextGenerationEU παρείχε 2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κονδυλίου για την Πολιτική Συνοχής 2014-2020 για την Ελλάδα. Η REACT-EU παρείχε υποστήριξη σε εταιρείες που επηρεάστηκαν από τον COVID-19 και βοήθησε τα νοικοκυριά να βελτιώσουν την ταξινόμηση της κατανάλωσης ενέργειας. Περίπου 272.000 επιχειρήσεις και 24.000 νοικοκυριά επωφελήθηκαν από αυτή τη στήριξη.

Πλημμύρες στη Θεσσαλία: Η Ευρωπαική Επιτροπή έχει κινητοποιήσει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ από τα Ταμεία Συνοχής από την περίοδο 2014-2020 για να παράσχει οικονομική ανακούφιση μετά τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Επίσης, μετά την αίτηση της Ελλάδας για στήριξη στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, η Επιτροπή ενέκρινε στις 23 Ιανουαρίου 2024 προκαταβολή 25,3 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Ελλάδας στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα «Δανιήλ».

Τι δείχνει η 9η έκθεση για τη συνοχή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 9η έκθεση για τη συνοχή στις 27 Μαρτίου, παρουσιάζοντας μια αξιολόγηση της κατάστασης της συνοχής στην Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη δημιουργία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σε ένα ιδανικό αλληλεγγύης, ίσων ευκαιριών και συνοχής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Συνθήκη της Ρώμης θέτει ως στόχο «τη μείωση των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων περιοχών και της υστέρησης των μειονεκτικών περιοχών». Η διεύρυνση του 2004 είναι εμβληματικήτης επιτυχίας της πολιτικής συνοχής. Είκοσι 20 χρόνια μετά τη διεύρυνση του 2004, η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ οδήγησε σε αξιοσημείωτη σύγκλιση. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν και το αναξιοποίητο δυναμικό και οι θύλακες της φτώχειας μπορούν να βρεθούν σε κάθε περιοχή. Οι δημογραφικές αλλαγές θα επηρεάσουν όλες τις περιοχές τις επόμενες δεκαετίες. Οι περιφέρειες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό, σε μια γήρανση του πληθυσμού. Οι προκλήσεις τείνουν να είναι πιο έντονες στις αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές. Ομοίως, οι επιπτώσεις της ψηφιακής μετάβασης και της κλιματικής αλλαγής είναι πιθανό να επιδεινώσουν τις περιφερειακές ανισότητες στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη διασφάλισης της οικονομικής συνοχής, η οποία έχει κατοχυρωθεί στην ΕΕ από τη Συνθήκη της Ρώμης του 1957, παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ.

Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη συνολικά, το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε από 52% του μέσου όρου της ΕΕ το 2004 σε σχεδόν 80% σήμερα. Παράλληλα, το ποσοστό της ανεργίας τους έχει μειωθεί από 13% σε 4%. Σε πλήρη αντίθεση με την ύφεση του 2009, το ΑΕΠ έχει ανακάμψει έντονα μετά το ξέσπασματης πανδημίας. Ωστόσο, ο ρυθμός της οικονομικής σύγκλισης έχει επιβραδυνθεί επίμονα μετά την ύφεση του 2009. Ο αντίκτυπος της ύφεσης του 2009 στη σύγκλιση, τις επενδύσεις και το ΑΕΠ ήταν πράγματι σημαντικός και επίμονος. Σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο, η Πολιτική Συνοχής διαδραμάτισε, όπως σημειώνεται, καθοριστικό ρόλο στη συνολική βελτίωση των οικονομικών δεικτών, της απασχόλησης και των κοινωνικών δεικτών στην ΕΕ. Επισημαίνεται πως η Πολιτική Συνοχής διαδραματίζει βασικό ρόλο στη στήριξη των δημόσιων επενδύσεων. Κατά την περίοδο 2014-2020, αντιπροσώπευε σχεδόν το 13% των συνολικών κρατικών επενδύσεων στην ΕΕ συνολικά και το 51% στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη. Αυτές οι επενδύσεις ενίσχυσαν το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης, ωθώντας την οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με βασικές προτεραιότητες πολιτικής από τη δίδυμη μετάβαση στην καινοτομία, τις επιχειρήσεις και τις δεξιότητες, από τη φροντίδα των παιδιών, την εκπαίδευση και την υγεία έως την προστασία από φυσικές καταστροφές.

