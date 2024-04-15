Χρηματιστήριο: Πτώση 0,71%, στα 154,95 εκατ. ευρώ στο κλείσιμο

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την εγχώρια αγορά να κινείται κόντρα στο ανοδικό διεθνές κλίμα, με τις διεθνείς αγορές να επιδεικνύουν ψυχραιμία παρά τη γεωπολιτική ένταση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.390,69 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,71%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.375,44 μονάδες (-1,80%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 154,95 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.895.164 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,68%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+1,79%), της Ελλάκτωρ (+1,63%), της Τιτάν (+1,15%) και των ΕΛΠΕ (+1,11%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,15%), της Aegean Airlines (-2,71%), της ΔΕΗ (-2,67%), της Lamda Development (-2,42%) και της Εθνικής (-2,22%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank με 6.596.6744 και 6.427.084 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 24,83 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 22,35 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 26 μετοχές, 88 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems +6,09% και Ξυλεμπορία (π) +3,95%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) -11,11% και Προοδευτική -8,75%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,5000 +1,15%

ALPHA BANK: 1,5750 -1,25%

AEGEAN AIRLINES: 11,8300 -2,71%

VIOHALCO: 5,2300 +0,19%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,4000 -1,20%

ΔΕΗ: 11,3200 -2,67%

COCA COLA HBC:28,2800 +0,35%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4900 +1,63%

ΕΛΠΕ: 8,2300 +1,11%

ELVALHALCOR: 1,8100 -2,16%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2100 -2,22%

ΕΥΔΑΠ: 5,6000 -1,23%

EUROBANK: 1,8290 -1,14%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2000 -1,14%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4500 -2,42%

MOTOR OIL: 26,2600 -0,61%

JUMBO: 26,7000 +1,06%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,5400 -0,06%

ΟΛΠ:24,6000 -3,15%

ΟΠΑΠ: 16,2200 -0,49%

ΟΤΕ: 14,2600 -0,70%

AUTOHELLAS:13,1600 -1,35%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7940 -0,16%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,4000 +1,79%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,1700 -0,66%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

