Αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές: Σημαντικές απώλειες στην Ευρώπη - Πτώση άνω του 1% για το πετρέλαιο

Τρικυμία στις διεθνείς αγορές προκαλεί ο εντεινόμενος εμπορικός πόλεμος που έχει εξαπολύσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά εχθρών και συμμάχων, με τους επενδυτές διεθνώς να προετοιμάζονται για τις παγκόσμιες επιπτώσεις των νέων δασμών των ΗΠΑ στο Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα, αλλά και τα αντίποινα αυτών.

Τη σκυτάλη μετά την Ασία και την Ευρώπη έχει πάρει η Wall Street, με τους τρεις βασικούς δείκτες της αμερικανικής αγοράς να υφίστανται σημαντικές πιέσεις για δεύτερη διαδοχική ημέρα.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει απώλειες 1,45%, ο ευρύτερος S&P 500 υποχωρεί κατά 1,04%, ενώ ο τεχνοβαρής Nasdaq διολισθαίνει 0,34% χαμηλότερα, έχοντας περιορίσει τις απώλειές του που νωρίτερα έφταναν το 2%.

Τη Δευτέρα, και οι τρεις βασικοί αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν απώλειες, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι δασμοί 25% των ΗΠΑ στον Καναδά και το Μεξικό θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη ημέρα και ότι δεν υπάρχει «κανένα περιθώριο» για τις δύο χώρες να διαπραγματευτούν αυτούς τους νέους δασμούς. Ο Τραμπ επέβαλε επίσης πρόσθετο δασμό 10% στα κινεζικά προϊόντα. Σε αντίποινα, η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς έως και 15% σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα και θα περιορίσει τις εξαγωγές σε 15 αμερικανικές εταιρείες.

Στην Ευρώπη, τα χρηματιστήρια επηρεασμένα από το βαρύ κλίμα, ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση με ισχυρές απώλειες. Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε «βουτιά» 2,14%, στις 551,08 μονάδες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Αύγουστο του 2024, με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας - που αναμένεται να επηρεαστεί περισσότερο από τον πόλεμο των δασμών - να κατακρημνίζεται 5,7% χαμηλότερα. Ο έτερος πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, έκλεισε με πτώση 2,58%.

Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν και τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX τερμάτισε 3,53% χαμηλότερα, στο Λονδίνο ο FTSE 100 έχασε 1,27%, ενώ ο γαλλικός δείκτης CAC-40 διολίσθησε κατά 1,85%. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX-35 σημείωσε «βουτιά» 2,60%, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB κατρακύλισε κατά 3,41%.

Μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που επλήγησαν ιδιαίτερα ήταν η αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis, με τον τίτλο της να καταγράφει «βουτιά» 10%, ενώ ισχυρές απώλειες, της τάξης του 5%, κατέγραψε και η μετοχή της Mercedes Benz.

Στον αντίποδα, η γαλλική αμυντική εταιρεία Thales έκλεισε με κέρδη της τάξης του 2,5%, ενώ νωρίτερα έφτασε να κερδίζει έως και 12% μετά την ανακοίνωση ισχυρών εσόδων για το σύνολο του έτους 2024. Είναι μεταξύ των πολλών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιρειών που κατέγραψαν κέρδη τη Δευτέρα λόγω των προσδοκιών για υψηλότερες περιφερειακές δαπάνες, στο πλαίσιο του σχεδίου Rearm Europe που είχε προαναγγείλει και παρουσίασε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το Χρηματιστήριο της Αθήνας πάντως, κατάφερε να «σηκώσει» άμυνες στο διεθνές αρνητικό κλίμα, με τον Γενικό Δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση με μικρές απώλειες 0,35% στις 1.602,15 μονάδες, με τον τζίρο να φτάνει τα 303,5 εκατ. ευρώ, τον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης να υποχωρεί κατά 0,29% και τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται κατά 0,48%.

Στο μεταξύ, απώλειες της τάξης του 1,5% καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου. Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Μαΐου, χάνει 1,5% στα 70,53 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Μαΐου καταγράφει απώλειες 1,3% στα 67,51 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.