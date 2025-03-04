S&P Global: Σταθερή αύξηση της παραγωγής του ελληνικού τομέα μεταποίησης τον Φεβρουάριο

Οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών υπέδειξαν ταχύτερη αύξηση της παραγωγής κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμα μια μέτρια ανάκαμψη της υγείας του τομέα μεταποίησης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη PMI από την S&P Global.

Οι λειτουργικές συνθήκες βελτιώθηκαν και πάλι, μολονότι με ελαφρώς ηπιότερο ρυθμό. Παρά την πιο απότομη αύξηση της παραγωγής, η αύξηση των νέων παραγγελιών επιβραδύνθηκε κατά τη διάρκεια του μήνα, λόγω των αναφορών για λιγότερο έντονες συνθήκες ζήτησης από το εσωτερικό. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας επιταχύνθηκε και ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάιο του 2024, καθώς οι εταιρείες αύξησαν επίσης τις αγορές εισροών στην προσπάθειά τους να μετριάσουν τις επιπτώσεις από τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού και να ξεπεράσουν τις δυσκολίες στη δημιουργία αποθεμάτων ασφαλείας. Εν τω μεταξύ, παρότι ιστορικά αυξημένος, ο βαθμός εμπιστοσύνης ως προς τις προοπτικές για την παραγωγή κατά το επόμενο έτος υποχώρησε σε χαμηλό τεσσάρων μηνών

Ταυτόχρονα, το κόστος εισροών αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Νοέμβριο του 2022. Ωστόσο, οι εταιρείες αύξησαν τις τιμές πώλησης με ηπιότερο ρυθμό, στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Κλείνοντας στις 52.6 μονάδες τον Φεβρουάριο, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI) κατέγραψε οριακά χαμηλότερη τιμή από τις 52.8 μονάδες που κατέγραψε τον πρώτο μήνα του 2025. Τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν μέτρια βελτίωση της υγείας του μεταποιητικού τομέα, μολονότι ήταν η ασθενέστερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός της συνολικής ανάπτυξης του τομέα ήταν εντονότερος από τον μέσο όρο στην ιστορία της έρευνας.

Στην ανάκαμψη των λειτουργικών συνθηκών συνέβαλε η εντονότερη αύξηση της παραγωγής στις εταιρείες του ελληνικού τομέα μεταποίησης τον Φεβρουάριο. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ο δεύτερος ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2024 και έντονος στα πλαίσια των ιστορικών δεδομένων της έρευνας. Μέλη του πάνελ ανέφεραν ότι τα υψηλότερα επίπεδα παραγωγής οφείλονταν στη συνεχιζόμενη αύξηση των νέων παραγγελιών και στο ευνοϊκό κλίμα πωλήσεων.

Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός αύξησης των νέων παραγγελιών επιβραδύνθηκε, από τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε τον Ιανουάριο, στον ασθενέστερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών. Οι εταιρείες εξακολούθησαν να αναφέρουν ότι διατηρήθηκαν οι συνθήκες ζήτησης, ωστόσο ορισμένες ανέφεραν εξασθένηση του ενδιαφέροντος από τους πελάτες στο εσωτερικό.

Επιπλέον, ο ρυθμός αύξησης των νέων παραγγελιών εξαγωγών ξεπέρασε ελαφρώς τον αντίστοιχο των νέων πωλήσεων στα μέσα του πρώτου τριμήνου. Παρότι οι εταιρείες κατέγραψαν μέτρια ανάκαμψη των νέων πωλήσεων εξαγωγών, ο ρυθμός αύξησης εξασθένησε επίσης στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Νοέμβριο.

Κατ’ αναλογία με τη συνεχιζόμενη αύξηση των απαιτήσεων παραγωγής, οι κατασκευαστές αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων με ταχύτερο ρυθμό τον Φεβρουάριο. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα εννέα μηνών και σε γενικές γραμμές έντονος. Οι εταιρείες απέδωσαν, σε μεγάλο βαθμό, τα υψηλότερα επίπεδα προσωπικού στην προσθήκη εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.

Οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών κατέγραψαν ακόμα μια μείωση του όγκου αδιεκπεραίωτων εργασιών τον Φεβρουάριο, καθώς η αύξηση της απασχόλησης βοήθησε στη μείωση του όγκου των εργασιών σε εκκρεμότητα. Επιπλέον, ο ρυθμός μείωσης των ανεκτέλεστων εργασιών ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2023.

Εν τω μεταξύ, το κόστος εισροών αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Νοέμβριο του 2022. Σύμφωνα με αναφορές, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και πρώτων υλών οδήγησαν στην άνοδο, ενώ ο ρυθμός αύξησης ήταν ιστορικά υψηλός

Παρ’ όλα αυτά, στην προσπάθειά τους να είναι ανταγωνιστικοί στις τιμές και να συνεχίσουν να αυξάνουν τις νέες παραγγελίες, οι Έλληνες κατασκευαστές αύξησαν τις τιμές χρέωσης με ασθενέστερο ρυθμό τον Φεβρουάριο. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών, μολονότι υψηλότερος από τον μέσο όρο της έρευνας.

Παρά τις αυξήσεις στην επιβάρυνση κόστους, οι παραγωγοί αγαθών αύξησαν την αγοραστική τους δραστηριότητα με σταθερό ρυθμό στα μέσα του πρώτου τριμήνου. Μέλη του πάνελ ανέφεραν ότι οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στις παραδόσεις από την πλευρά των προμηθευτών δυσκόλεψαν τις προσπάθειές τους να αναπληρώσουν τα αποθέματα. Επιπλέον, τα αποθέματα προμηθειών και ετοίμων προϊόντων υποχώρησαν και πάλι τον Φεβρουάριο, και με ταχύτερους ρυθμούς.

Η απόδοση των προμηθευτών επιδεινώθηκε σταθερά, ωστόσο στον μικρότερο βαθμό που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2023.

Τέλος, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη σχετικά με τις προοπτικές ως προς την παραγωγή κατά το επόμενο έτος παρέμεινε τον Φεβρουάριο υψηλή με βάση τα ιστορικά δεδομένα. Ωστόσο, ο βαθμός αισιοδοξίας υποχώρησε αισθητά στον χαμηλότερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Ο Siân Jones, Επικεφαλής Οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence σχολίασε από τη μεριά του:

«Οι Έλληνες κατασκευαστές κατέγραψαν περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα, καθώς η παραγωγή και οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν και πάλι στα μέσα του πρώτου τριμήνου του 2025. Ωστόσο, η αύξηση των νέων πωλήσεων εξασθένησε, καθώς υπήρξαν αναφορές για βελτίωση της ζήτησης από πελάτες του εξωτερικού η οποία ξεπέρασε την αντίστοιχη ζήτηση που παρατηρήθηκε στο εσωτερικό.

Παρ’ όλα αυτά, οι παραγωγοί αγαθών προσέλαβαν επιπλέον προσωπικό και αύξησαν τις αγορές εισροών με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Ωστόσο, η αύξηση των αγορών συνδέθηκε, εν μέρει, με την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων από την πλευρά των προμηθευτών. Επιπλέον, οι εταιρείες παρέμειναν έντονα αισιόδοξες σχετικά με τις προοπτικές ως προς την παραγωγή κατά το επόμενο έτος, παρά τη σημαντική μείωση των προσδοκιών.

Τα στοιχεία του Φεβρουαρίου υπέδειξαν σημαντική εκ νέου επιτάχυνση της αύξησης του κόστους εισροών. Οι τιμές εκτοξεύτηκαν στα ύψη, καθώς ο ρυθμός αύξησης ανήλθε στον ταχύτερο που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2023. Ωστόσο, η διστακτικότητα σχετικά με τη σταθερότητα της ζήτησης από την πλευρά των πελατών οδήγησε σε προσεκτικές ενέργειες τιμολόγησης από τους κατασκευαστές, καθώς οι χρεώσεις εκροών αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις μας σχετικά με την άνοδο του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ), αναμένεται αύξηση 2.3% το 2025, καθώς οι εταιρείες είναι πιθανόν να απορροφήσουν μέρος των εντονότερων πιέσεων επί του κόστους, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν νέες παραγγελίες».

Πηγή: skai.gr

