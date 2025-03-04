Στο 8,7% υποχώρησε η ανεργία τον Ιανουάριο

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2025 ανήλθε σε 8,7% έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 11,7% τον Ιανουάριο του 2024 και του, αναθεωρημένου προς τα κάτω, 9,3% τον Δεκέμβριο του 2024. Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.288.284 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 61.559 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024 (1,5%) και κατά 8.794 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (0,2%), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Παράλληλα, οι άνεργοι ανήλθαν σε 408.181 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 149.257 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024 (-26,8%) και κατά 28.830 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (-6,6%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.066.282, σημειώνοντας αύξηση κατά 59.740 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024 (2,0%) και κατά 17.952 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (0,6%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,9% από 13,9% τον Ιανουάριο πέρυσι και στους άνδρες σε 7% από 9,9%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15-24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 19,5% από 23,2% τον Ιανουάριο 2024 και στις ηλικίες 25-74 ετών σε 8,1% από 11%.

