Τα πρόβατα που βόσκουν σε χωράφια με φωτοβολταϊκά σώζουν τους Αμερικανούς αγρότες

Για πρώτη φορά εδώ και τέσσερις γενιές, πέρυσι η οικογένεια Raines δεν φύτεψε ούτε σπόρο βαμβακιού. Ο Chad Raines πάρκαρε το τρακτέρ του και νοίκιασε το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργήσιμης γης του στο Τέξας σε κάποιον γείτονα.

Αντί να οργώνει τα χωράφια του, ο Raines πέρασε τη χρονιά οδηγώντας το κοπάδι των προβάτων του σε εκτάσεις με φωτοβολταϊκά, όπου τα ζώα του τρώνε τα χόρτα που φυτρώνουν γύρω από τα αστραφτερά πάνελ. Οι συμφωνίες που έκλεισε για αυτή την υπηρεσία φυσικού κουρέματος του χορταριού με πέντε εταιρείες φωτοβολταϊκών ήταν πιο προσοδοφόρες από την καλλιέργεια βαμβακιού, είπε.

«Οι τιμές του βαμβακιού ήταν πολύ χαμηλές για πολύ καιρό, έπρεπε να κάνω κάτι διαφορετικό», δήλωσε ο 52χρονος.

Καθώς οι αγρότες στις ΗΠΑ παλεύουν με το αυξανόμενο χρέος και την πτώση των εισοδημάτων, ορισμένοι παραγωγοί καλλιεργειών ανταλλάσσουν τα τρακτέρ τους με κοπάδια προβάτων που τα πηγαίνουν για βοσκή σε εκτάσεις με φωτοβολταϊκά, προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα.

Είναι ένας τρόπος που βρήκαν οι Αμερικανοί αγρότες για να αυξήσουν το εισόδημά τους, καθώς η πολυετής ύφεση στην αγροτική οικονομία των ΗΠΑ έχει πλήξει σκληρά τους καλλιεργητές, ανέφεραν οικονομολόγοι.

Εάν ο Raines είχε καλλιεργήσει βαμβάκι πέρυσι, το αγρόκτημά του θα είχε υποστεί απώλεια 200.000 δολαρίων, είπε. Το να βγάλει λεφτά εκτρέφοντας πρόβατα μόνο για κρέας θα ήταν επίσης δύσκολο. Αντ' αυτού, ο Raines είχε καθαρό κέρδος περίπου 300.000 δολαρίων, χάρη στις πληρωμές από τη βοσκή, ενώ παράλληλα πωλούσε και αρνίσιο κρέας σε προμηθευτή εστιατορίου, είπε.

Όπως είπε, όλες οι δαπάνες που έχει μηνιαίως μέχρι και τα 2.000 δολάρια που ξοδεύει για την τροφή των σκύλων που φυλάνε τα κοπάδια καλύπτεται από τα χρήματα που κερδίζει από τα πρόβατα.

Μάλιστα, ο γιος του Ρέινς επέστρεψε στη φάρμα για να τον βοηθήσει.

Όμως, τέτοιες ευκαιρίες μπορεί να μην υπάρχουν πολλές, καθώς ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που, μεταξύ άλλων, τερματίζει τα κεφάλαια που σχετίζονται με την καθαρή ενέργεια.

Η χρηματοδότηση έχει παγώσει, στο πλαίσιο της απόφασης της κυβέρνησης Τραμπ να επανεξετάσει όλες τις κυβερνητικές επιχορηγήσεις και τα δάνεια.

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα πρέπει να βασίζονται σε ακροαριστερά προγράμματα για το κλίμα για βοσκότοπους ή σε "οικονομικές σανίδες σωτηρίας"» δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας στο Reuters, προσθέτοντας ότι ο οργανισμός επικεντρώνεται στην αγροτική ευημερία και «βάζει τέλος στις δαπάνες που δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία».

Οι τιμές για το βαμβάκι στις ΗΠΑ έχουν πέσει σχεδόν 40% τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς τα μεγάλα παγκόσμια αποθέματα έχουν κατακλύσει την παγκόσμια ζήτηση, ενώ και οι εξαγωγές μειώθηκαν απότομα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ.

«Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν δύσκολα για τους βαμβακοπαραγωγούς του Τέξας» δήλωσε ο Louis Barbera, διευθύνων σύμβουλος της VLM Commodities.

Ενώ το γεωργικό εισόδημα συνολικά αναμένεται να βελτιωθεί φέτος, η ανάκαμψη οφείλεται στις υψηλές τιμές του ζωικού κεφαλαίου και στην αναμενόμενη κυβερνητική βοήθειας από τον αμερικανικό νόμο ανακούφισης του 2025, σύμφωνα με πρόβλεψη του υπουργείου Γεωργίας στις αρχές Φεβρουαρίου.

Πολλοί αγρότες με μεγάλο χρέος που καθυστέρησαν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους το 2024 πωλούν περιουσιακά στοιχεία για να επιβιώσουν, σύμφωνα με στοιχεία της Federal Reserve Bank του Κάνσας Σίτι και της Μινεάπολης.

«Η διαφοροποίηση του εισοδήματος σε περιόδους ύφεσης μπορεί να σημαίνει τη διάσωση του αγροκτήματος» δήλωσε σε συνέντευξή του τραπεζίτης.

Για κάποιους αγρότες με πολλές οικονομικές δυσκολίες, αυτά τα συμβόλαια για βοσκή προβάτων σε χωράφια με φωτοβολταϊκά μπορεί να είναι μια σανίδα σωτηρίας, σύμφωνα με συνεντεύξεις του Reuters με περισσότερους από δώδεκα αγρότες.

Αυτή την περίοδο πρόβατα βόσκουν σε περισσότερα από 129.000 στρέμματα φωτοβολταϊκών, σε σύγκριση με 15.000 στρέμματα το 2021, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική American Solar Grazing Association.

Ο αριθμός των προβάτων αυξήθηκε από 80.000 σε περισσότερα από 113.000 μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου του περασμένου έτους, ανέφερε η ομάδα.

Η αμερικανική βιομηχανία φωτοβολταϊκών αναπτύχθηκε κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Η τάση πήρε ώθηση μετά από νόμο του 2022 που ψηφίστηκε από τον Τζο Μπάιντεν και παρείχε επιδοτήσεις για νέα έργα καθαρής ενέργειας, δήλωσε η Abigail Ross Hopper, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας.

Ο τομέας αναμένει αναπτυξιακή πορεία και κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, είπε.

Στην Ιντιάνα και το Ιλινόις, η έκρηξη στα φωτοβολταϊκά έχει προσελκύσει πολλούς 20άρηδες και 30άρηδες πρόθυμους να μεταπηδήσουν στη γεωργία, χωρίς να αναλάβουν χρέη εκατομμυρίων δολαρίων για να νοικιάσουν γη και μηχανήματα, ανέφεραν αναλυτές της βιομηχανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.