Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, Τρίτη οι δασμοί 25% σε Καναδά και Μεξικό και 20% για την Κίνα, με τον Ντόνταλντ Τραμπ να κάνει για ακόμα μία φορά τις απειλές του πράξη. Και οι τρεις χώρες, που αποτελούν κορυφαίους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής έχουν δηλώσει πως δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια και απειλούν με αντίποινα, με την Κίνα να επιβάλλει 10%-15% στους εισαγωγικούς δασμούς που καλύπτουν μια σειρά αμερικανικών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Το εμπόριο αγαθών στις ΗΠΑ με τις χώρες στις οποίες επιβάλει δασμούς ανήλθε πέρυσι σε σχεδόν 2,2 τρισ. δολάρια - εξαγωγές και εισαγωγές. Συγκεκριμένα, 840 δισεκατομμύρια δολάρια με το Μεξικό, 762 δισεκατομμύρια δολάρια με τον Καναδά και 582 δισεκατομμύρια δολάρια με την Κίνα.

Ο Τραμπ έχει κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης για να δικαιολογήσει τους δασμούς.

Όσον αφορά την ενέργεια που εισάγεται από τον Καναδά, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, θα φορολογείται με χαμηλότερο συντελεστή 10%.

Δείτε μερικά από τα εισαγόμενα αγαθά των οποίων οι τιμές θα «χτυπηθούν».

Η παραγωγή αυτοκινήτων

Για δεκαετίες, οι εταιρείες αυτοκινήτων έχουν δημιουργήσει αλυσίδες εφοδιασμού που διασχίζουν τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Πάνω από ένα στα πέντε οχήματα και ελαφρά φορτηγά που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες κατασκευάστηκαν στον Καναδά ή το Μεξικό, σύμφωνα με την S&P Global Mobility.

Πέρυσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήγαγαν αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά αξίας 79 δισ. δολαρίων από το Μεξικό – πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα – και 31 δισ. δολάρια από τον Καναδά. Άλλα 81 δισ. δολάρια σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων προήλθαν από το Μεξικό και 19 δισ. δολάρια από τον Καναδά. Οι κινητήρες των pickup της σειράς F της Ford και του σπορ - κουπέ του Ford Mustang, για παράδειγμα, προέρχονται από τον Καναδά.

«Έχετε κινητήρες και καθίσματα αυτοκινήτου και άλλα πράγματα που περνούν τα σύνορα πολλές φορές πριν μπουν σε ένα έτοιμο όχημα», είπε ο Scott Lincicome, εμπορικός αναλυτής στο Ινστιτούτο Cato. «Έχετε αμερικανικά εξαρτήματα που πηγαίνουν στο Μεξικό για να τοποθετηθούν σε οχήματα που στη συνέχεια αποστέλλονται πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βάζεις δασμούς 25% σε όλα αυτά, και είναι απλώς μια χειροβομβίδα» είπε.

Η Κίνα είναι επίσης σημαντικός προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ - αξίας 18 δισ. δολαρίων πέρυσι.

Η S&P Global Mobility εκτιμά ότι αυτή η αύξηση του κόστους που πρόκειται να υπάρξει θα μεταφερθεί στους καταναλωτές. Η TD Economics σημειώνει ότι οι μέσες τιμές των αυτοκινήτων στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά περίπου 3.000 δολάρια - αυτή τη στιγμή που το μέσο νέο αυτοκίνητο κοστίζει ήδη σχεδόν 49.000 δολάρια και το μέσο μεταχειρισμένο στα 25.000 δολάρια, σύμφωνα με την Kelley.

Υψηλότερες τιμές στις αντλίες καυσίμων

Ο Καναδάς είναι μακράν ο μεγαλύτερος ξένος προμηθευτής αργού πετρελαίου της Αμερικής. Το 2024, ο Καναδάς απέστειλε αργό πετρέλαιο αξίας 98 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πολύ μπροστά από το Νο. 2, το Μεξικό, που απέστειλε αργό 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για πολλά διυλιστήρια των ΗΠΑ, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Ο Καναδάς παράγει τον «τύπο αργού πετρελαίου που τα αμερικανικά διυλιστήρια είναι προσανατολισμένα να επεξεργαστούν», είπε ο Scott Lincicome. «Είναι βαρύτερο αργό. Όλο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που παράγουμε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες –ή το μεγαλύτερο μέρος του– είναι ένα ελαφρύτερο αργό που πολλά αμερικανικά διυλιστήρια δεν επεξεργάζονται, ιδιαίτερα στις Μεσοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπολογιστές, Ρούχα και Παιχνίδια

Αύξηση αναμένεται να υπάρξει λόγω των δασμών στην Κίνα και σε μια ποικιλία καταναλωτικών αγαθών από τα οποία εξαρτώνται οι Αμερικανοί. Τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές ήταν μεταξύ των κορυφαίων εισαγωγών από την Κίνα πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου.

Οι ΗΠΑ εισήγαγαν επίσης περισσότερα από 32 δισεκατομμύρια δολάρια σε «παιχνίδια, και αθλητικά είδη» από την Κίνα πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία.

Και οι Αμερικανοί εισάγουν επίσης δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε ρούχα από την Κίνα. Αυτό περιλαμβάνει περισσότερα από 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδήματα πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου.

Πρόβλημα στα αλκοολούχα ποτά

Οι δασμοί θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τις τιμές στα αλκοολούχα ποτά και συγκεκριμένα, στην τεκίλα και το καναδικό ουίσκι.

Το 2023, οι ΗΠΑ εισήγαγαν τεκίλα αξίας 4,6 δισ. δολαρίων και τεκιλά μεσκάλ από το Μεξικό αξίας 108 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Distilled Spirits Council των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ΗΠΑ εισήγαγαν καναδικά αποστάγματα αξίας 537 εκατ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων ουίσκι αξίας 202,5 ​​εκατ. δολαρίων.

Ο Καναδάς και το Μεξικό ήταν επίσης ο δεύτερος και τρίτος αντίστοιχα μεγαλύτεροι εισαγωγείς αμερικανικών οινοπνευματωδών ποτών το 2023, μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Distilled Spirits Council ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ήδη έναν δυνητικά καταστροφικό δασμό 50% στο αμερικανικό ουίσκι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει τον Μάρτιο. Η επιβολή δασμών στο Μεξικό και τον Καναδά θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη περισσότερα αντίποινα στον κλάδο επηρεάζοντας ακόμα και τις θέσεις εργασίας.

«Στο τέλος της ημέρας, οι δασμοί στα αλκοολούχα προϊόντα από τους γείτονές μας στον βορρά και το νότο θα βλάψουν τους καταναλωτές των ΗΠΑ και θα οδηγήσουν σε απώλειες θέσεων εργασίας σε ολόκληρη τη βιομηχανία φιλοξενίας των ΗΠΑ, καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζουν τη μακρά ανάκαμψη από την πανδημία», δήλωσε ο Chris Swonger, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Distilled Spirits Council.

Στο στόχαστρο το μεξικάνικο αβοκάντο

Για τους Αμερικανούς καταναλωτές που εξακολουθούν να είναι εξοργισμένοι από τις υψηλές τιμές των τροφίμων, ένας εμπορικός πόλεμος με τον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα θα μπορούσε να είναι επώδυνος. Το 2024, οι ΗΠΑ αγόρασαν περισσότερα από 49 δισεκατομμύρια δολάρια σε γεωργικά προϊόντα από το Μεξικό, φρούτα και λαχανικά.

Οι εισαγωγές από αγροκτήματα του Καναδά ανήλθαν σε 41 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιβάλλοντας δασμός 25%, αυτό θα έχει άμεσο αντίτυπο στις τιμές οι οποίες και αναμένεται να εκτοξευθούν.

«Τα παντοπωλεία λειτουργούν με πολύ μικρά περιθώρια», είπε ο Lincicome. «Δεν μπορούν να απορροφήσουν τους δασμούς... ειδικά όταν μιλάς για πράγματα όπως το αβοκάντο που βασικά όλα - το 90% - προέρχονται από το Μεξικό».

Οι αγρότες των ΗΠΑ είναι επίσης νευρικοί που ο Καναδάς και το Μεξικό θα αντεπιτεθούν επιβάλλοντας δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα όπως η σόγια και το καλαμπόκι. Αυτό συνέβη κατά την πρώτη διακυβέρνηση Τραμπ. Η Κίνα και οι άλλες χώρες που μπαίνουν στο στόχαστρο των δασμών αντέδρασαν στοχεύοντας στους αγρότες της Αμερικής. Οι εξαγωγές σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων μειώθηκαν, έτσι ο Τραμπ ξόδεψε δισεκατομμύρια χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων για να αποζημιώσει τους αγρότες για τις χαμένες πωλήσεις.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι τόσο καλός όσο ο λόγος του», είπε ο Mark McHargue, ένας αγρότης στο Central City της Νεμπράσκα, που καλλιεργεί καλαμπόκι, σόγια, ποπ κορν και εκτρέφει γουρούνια. Ωστόσο, όπως είπε θα προτιμούσε να δει την κυβέρνηση να πιέζει να ανοίξει τις ξένες αγορές στις εξαγωγές προϊόντων από αμερικανικά αγροκτήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.