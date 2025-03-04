Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή επιπλέον δασμών σε διάφορα εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων το κοτόπουλο, το καλαμπόκι, το σιτάρι και η σόγια, αντιδρώντας στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών στα κινεζικά προϊόντα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υπέγραψε χθες Δευτέρα διάταγμα με το οποίο αύξησε στο 20% τους δασμούς για το σύνολο των κινεζικών προϊόντων που εισάγονται στις ΗΠΑ, ένα μέτρο που θα τεθεί σε ισχύ σήμερα.

Σε απάντηση το Πεκίνο ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή επιπλέον δασμών 15% στο κοτόπουλο, το σιτάρι, το καλαμπόκι και το βαμβάκι που εισέρχονται στην Κίνα από τις ΗΠΑ.

Σε άλλα αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα, όπως το σόργο, η σόγια, το χοιρινό, το βοδινό, τα θαλασσινά, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα επιβληθούν επιπλέον δασμοί 10%.

“Η Ουάσινγκτον, ενεργώντας μονομερώς, πλήττει το πολυμερές εμπορικό σύστημα” και “αποδυναμώνει τις βάσεις οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ”, εξήγησε το κινεζικό υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.

Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ μετά τις 10 Μαρτίου 2025, διευκρίνισε.

Παράλληλα το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι προσέθεσε 15 αμερικανικές οντότητες στον κατάλογο με τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε έλεγχο εξαγωγών. Αυτές οι οντότητες «βλάπτουν την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα της Κίνας», επεσήμανε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Οι αμερικανικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, όπως η σόγια, στην Κίνα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των αμερικανικών προϊόντων που εξάγονται στην Κίνα, με 1,2% ή 22,3 δισ. δολάρια, από το 2023, σύμφωνα με την ανάλυση της Allianz Research. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο κατέλαβαν τη δεύτερη θέση με μερίδιο 1% ή 19,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την έρευνα. Τα φαρμακευτικά προϊόντα κατέλαβαν την τρίτη θέση με μερίδιο 0,8% ή 15,6 δισ. δολάρια.

Η κυβέρνηση της Κίνας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι θα λάμβανε «αντίμετρα», μετά την ανακοίνωση του Τραμπ πως οι τελωνειακοί δασμοί στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ θα αυξηθούν στο 20%.

«Η Κίνα είναι έντονα δυσαρεστημένη για το μέτρο αυτό και εναντιώνεται σθεναρά σ’ αυτό. Θα λάβει αντίμετρα για να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της», δήλωσε προηγουμένως η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου σε ανακοίνωσή του.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Ρεπουμπλικάνος δεν έπαυε να επαναλαμβάνει πως η έκφραση τελωνειακοί δασμοί είναι η «αγαπημένη» του.

Έχει εκφράσει την πρόθεση να τους χρησιμοποιήσει για να ισορροπήσει το ισοζύγιο τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών των ΗΠΑ, να χρηματοδοτήσει εν μέρει τη μείωση των φόρων που εξήγγειλε και να επιβάλλει τον «σεβασμό» από πλευράς των εταίρων της χώρας του.

Ο Τραμπ κατηγορεί το Πεκίνο πως δεν πράττει αρκετά για να καταπολεμήσει τη διακίνηση φαιντανύλης, πολύ ισχυρού συνθετικού οπιοειδούς το οποίο ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους Αμερικανών από υπερβολική δόση κάθε χρόνο. Του καταλογίζει «laisser-faire».

Ο Καναδάς από τη μεριά του θα εφαρμόσει τελωνειακούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα από σήμερα, σε αντίποινα σ’ αυτούς που ανακοινώθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο πρωθυπουργός της χώρας Τζάστιν Τριντό, κρίνοντας ότι «τίποτε δεν δικαιολογεί αυτά τα μέτρα» από πλευράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Αν οι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ τεθούν σε ισχύ, ο Καναδάς θα ανταποδώσει από τα μεσάνυχτα (σ.σ. τοπική ώρα), εφαρμόζοντας τελωνειακούς δασμούς 25% σε αμερικανικά εμπορεύματα (αξίας) 155 δισεκατομμυρίων δολαρίων», εξήγησε ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης.

Οι δασμοί αυτοί «θα παραμείνουν σε ισχύ» όσο εφαρμόζονται οι αμερικανικοί κι αν η Ουάσιγκτον δεν τους αναστείλει, «συζητάμε (...) με τις επαρχίες και τις περιοχές» του Καναδά για την υιοθέτηση κι άλλων μέτρων, «μη δασμολογικών», πρόσθεσε ο Τριντό.

«Υπαρξιακή απειλή» για τον Καναδά οι δασμοί που εξήγγειλε ο Τραμπ, δηλώνει η Καναδή ΥΠΕΞ

Οι τελωνειακό δασμοί που θέλει να επιβάλει ο Τραμπ σε καναδικά προϊόντα αποτελούν «υπαρξιακή απειλή» για τον Καναδά, δήλωσε χθες η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Μέλανι Ζολί.

«Γνωρίζουμε ότι αυτό αποτελεί μια υπαρξιακή απειλή για εμάς και χιλιάδες θέσεις εργασίας στον Καναδά βρίσκονται σε κίνδυνο», τόνισε η Ζολί.

Ο ταϊβανέζικος κολοσσός κατασκευής ημιαγωγών TSMC θα επενδύσει «τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια» στις ΗΠΑ

Ο ταϊβανέζικος κολοσσός κατασκευής ημιαγωγών TSMC θα επενδύσει «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στον Λευκό Οίκο.

«Θα επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ βραχυπρόθεσμα για την κατασκευή υπερσύγχρονων εργοστασίων παραγωγής ημιαγωγών», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η επένδυση θα «δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας» με «πολύ καλούς μισθούς» στην Αριζόνα, συνέχισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Μιλώντας για την επένδυση της TSMC στις ΗΠΑ, ο Τραμπ είπε πως μια κινεζική εισβολή στην Ταϊβάν θα ήταν ένα «καταστροφικό» γεγονός.

Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) παράγει ημιαγωγούς που χρησιμοποιούνται από τα iPhone της Apple έως τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ταϊβανέζικου κολοσσού, Σ.Σ. Ουέι, τόνισε από την πλευρά του ότι η εταιρεία είχε ήδη επενδύσει 65 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή τριών εργοστασίων στην Αριζόνα.

Η συνολική επένδυση θα ανέλθει πλέον σε 165 δισεκατομμύρια, για άλλα τρία εργοστάσια παραγωγής και δύο εργοστάσια συσκευασίας, επίσης στην Αριζόνα.

«Θα κάνουμε παραγωγή πολλών ημιαγωγών για Τεχνητή Νοημοσύνη», είπε ο Σ.Σ. Ουέι.

«Οι εταιρείες έρχονται εδώ και επενδύουν πολλά χρήματα γιατί θέλουν να βρίσκονται στη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου και θέλουν να αποφύγουν τους δασμούς που θα αντιμετώπιζαν αν δεν βρίσκονταν εδώ», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος ήταν παρών στην εκδήλωση.

Η Honda θα παράγει το επόμενο Civic στις ΗΠΑ, όχι στο Μεξικό, λόγω δασμών

Η Honda αποφάσισε να παράγει την επόμενη γενιά του υβριδικού Civic στην πολιτεία Ιντιάνα των ΗΠΑ, αντί για το Μεξικό, για να αποφύγει πιθανούς δασμούς σε ένα από τα μοντέλα αυτοκινήτων της με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση της κατάστασης.

Η αλλαγή αυτή δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές προσπαθούν να προσαρμοστούν στους δασμούς του Τραμπ ύψους 25% σε προϊόντα από το Μεξικό και τον Καναδά. Ενώ αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν εκφράσει ανησυχίες για τους δασμούς, η κίνηση της Honda είναι το πρώτο μέτρο από μια μεγάλη ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας σχεδίαζε αρχικά να κατασκευάσει την επόμενη γενιά του Civic στο Γκουαναχουάτο του Μεξικού, σύμφωνα με τις τρεις πηγές. Η παραγωγή είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2027, σύμφωνα με μία παό τις πηγές.

Το Μεξικό επιλέχθηκε επειδή η αύξηση του κόστους καθιστούσε δύσκολη την παραγωγή του αυτοκινήτου στην Ιντιάνα και τον Καναδά, πρόσθεσε μία από τις πηγές του πρακτορείου.

Τώρα η εταιρεία σχεδιάζει να κατασκευάσει το νέο μοντέλο Civic στην Ιντιάνα από τον Μάιο του 2028 με αναμενόμενη ετήσια παραγωγή περίπου 210.000 μονάδες, δήλωσε μία από τις πηγές. Η Honda θα κοιτάξει να εισάγει από χώρες που δεν πλήττονται από δασμούς εάν η παραγωγή στην Ιντιάνα υπολείπεται της ζήτησης, πρόσθεσε μία πηγή.

Το Μεξικό αποτελεί εδώ και καιρό κόμβο παραγωγής με χαμηλότερο κόστος για τις ιαπωνικές και άλλες παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες. Η Honda στέλνει περίπου το 80% της μεξικανικής παραγωγής της στις ΗΠΑ, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο μετά την Κίνα.

Ο COO Shinji Aoyama προειδοποίησε τον Νοέμβριο ότι η Honda θα πρέπει να σκεφτεί τη μετατόπιση της παραγωγής, εάν οι ΗΠΑ επιβάλουν μόνιμους δασμούς στα εισαγόμενα οχήματα.

Η περίπτωση της Honda δείχνει πόσο επηρεάζουν την κατάσταση οι δασμοί των ΗΠΑ για τις βιομηχανίες που δεν μπορούν να αλλάξουν δραστικά τα σχέδια παραγωγής βραχυπρόθεσμα, δεδομένων των επενδύσεων και των διαφορετικών γραμμών παραγωγής που χρησιμοποιούνται για τις διάφορες αγορές.

Η Honda πούλησε περίπου 1,4 εκατ. αυτοκίνητα και φορτηγά στις ΗΠΑ πέρυσι, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων Acura. Πούλησε περισσότερα από 240.000 Civics, τόσο βενζινοκίνητα όσο και βενζινο-ηλεκτρικά υβριδικά μοντέλα, καθιστώντας το έτσι το δεύτερο καλύτερο σε πωλήσεις αυτοκίνητο της Honda στην αγορά των ΗΠΑ μετά το CR-V.

Οι πωλήσεις του Civic στις ΗΠΑ, γνωστού για την προσιτή τιμή του, αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.

Περίπου το 40% των οχημάτων που πουλάει η Honda στις ΗΠΑ εισάγονται από το Μεξικό και τον Καναδά.

Επιπλέον, εξάγει περίπου 60.000 αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ στο Μεξικό ή τον Καναδά, πράγμα που σημαίνει ότι αν οι χώρες αυτές εισαγάγουν ανταποδοτικούς δασμούς, η Honda θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με περαιτέρω αύξηση του κόστους.

