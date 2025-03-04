Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σχέδιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και των στρατιωτικών ικανοτήτων της Ευρώπης ύψους έως και 800 δισ. ευρώ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν προτείνει τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για την προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της Άμυνας, σημειώνοντας ότι η ΕΕ «θα προτείνει την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής».

«Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες χωρίς την ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος», εξήγησε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει στα κράτη μέλη μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για αμυντικές επενδύσεις, 150 δισεκατομμύρια ευρώ υπό μορφήν δανείων στη διάθεση κάθε κράτους μέλους για τις επενδύσεις αυτές, καθώς και την ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, εξήγησε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Το σχέδιο υπό τον τίτλο «επανεξοπλισμός της Ευρώπης» (REARM Europe) θα επιτρέψει την «άμεση» χορήγηση βοήθειας στην Ουκρανία, είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ευρώπη είναι έτοιμη να αυξήσει μαζικά τις αμυντικές δαπάνες της», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

We are living in dangerous times.



Europe‘s security is threatened in a very real way.



Today I present ReArm Europe.



A plan for a safer and more resilient Europe ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2025

Η Ευρώπη επιδιώκει να κινητοποιήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε επιπλέον χρηματοδότηση, καθώς προσπαθεί να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία σε μια κρίσιμη στιγμή, ιδίως μετά την απόφαση του Τραμπ να σταματήσει κάθε στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο. Η Φον ντερ Λάιεν έχει δηλώσει προηγουμένως ότι η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με ανάγκες για αμυντικές επενδύσεις ύψους περίπου 500 δισ. ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η πρόεδρος της Κομισιόν απέστειλε επιστολή στα κράτη μέλη στην οποία απαριθμεί πιθανές επιλογές για την ενίσχυση της άμυνας στο εγγύς μέλλον. Η πρόταση θα συζητηθεί από τους ηγέτες της ΕΕ σε έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη.

Πολλές χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Ιταλίας, βρίσκονται αντιμέτωπες με στενές δημοσιονομικές καταστάσεις και δεν έχουν μεγάλη δημοσιονομική δυνατότητα να αυξήσουν δραματικά τον δανεισμό.

Στην επιστολή αναφέρονται επίσης ορισμένες άλλες επιλογές, όπως η κινητοποίηση ιδιωτικής χρηματοδότησης μέσω των κεφαλαιαγορών, η ανακατανομή άλλων κονδυλίων της ΕΕ για αμυντικούς σκοπούς ή η επέκταση των πρακτικών δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ώστε να συμπεριλάβει ορισμένα στρατιωτικά πρότζεκτ που σήμερα αποκλείονται.

Μπέρμποκ: Ένα σημαντικό πρώτο βήμα

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ χαιρέτισε την Τρίτη το σχέδιο της προέδρου της Κομισιόν για την αύξηση των αμυντικών δαπανών ως «ένα σημαντικό πρώτο βήμα».

«Δύο πράγματα είναι τώρα απαραίτητα για την ειρήνη μέσω της ισχύος: πρόσθετη βοήθεια - στρατιωτική και οικονομική - για την Ουκρανία, η οποία υπερασπίζεται την ελευθερία μας. Και ένα κβαντικό άλμα για την ενίσχυση της άμυνάς μας στην ΕΕ», δήλωσε η Μπέρμποκ σε ανάρτησή της στο X.

Γάλλος ΥΠΟΙΚ: Η Γαλλία πρέπει να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα και πιο γρήγορα

Η Γαλλία πρέπει να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα και πιο γρήγορα, δήλωσε την Τρίτη ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ, εν μέσω εκκλήσεων προς τις ευρωπαϊκές χώρες να ενισχύσουν περισσότερο την άμυνα, καθώς η Ουάσινγκτον απειλεί να υποχωρήσει.

«Πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο σκληρά», δήλωσε ο Λομπάρ σύμφωνα με το Reuters.

Οι δηλώσεις του Λομπάρ έρχονται καθώς η Γαλλία δέχεται πιέσεις για να μειώσει το έλλειμμά της.

Ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ δήλωσε ότι η Γαλλία θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες αλλού προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες.

«Πρέπει να διατηρήσουμε το γαλλικό σύστημα κοινωνικής προστασίας. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο», δήλωσε ο Λομπάρ.

Το Βέλγιο στοχεύει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ φέτος

Στο μεταξύ, η βελγική κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά 4 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες, ανέφερε σήμερα το βελγικό υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας De Tijd.

Η αύξηση αυτή θα αυξήσει τις συνολικές αμυντικές δαπάνες του Βελγίου στο 2% του ΑΕΠ φέτος, το οποίο είναι το ελάχιστο επίπεδο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Ο Βέλγος υπουργός Άμυνας Θίο Φράνκεν θα προτείνει την αύξηση στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο την Παρασκευή, δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Η νέα κυβέρνηση του Βελγίου είχε αναφέρει τον περασμένο μήνα ότι θα φθάσει το όριο αυτό μέχρι το 2029. Οι αμυντικές δαπάνες ανέρχονται σήμερα περίπου στο 1,3% του βελγικού ΑΕΠ και δεν έχουν φθάσει ποτέ στο παρελθόν το επίπεδο του 2%.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ στοχεύει να έχει τις υψηλότερες δαπάνες μέχρι τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 24 Ιουνίου, ανέφερε η De Tijd.

