Μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για τις ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις των ρυθμίσεών τους, καθώς και για τα ποσά τυχόν επιστροφών φόρων και καταβολών που εκκρεμούν προς πίστωση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 87 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, σε ρυθμίσεις με εκπρόθεσμες ανεξόφλητες δόσεις, που με βάση τις κείμενες διατάξεις συνεπάγονται την απώλειά τους, πιστώνονται όσες καταβολές έχουν γίνει ή θα γίνουν, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις ρυθμίσεις αυτές πιστώνονται, επίσης, τυχόν εκκρεμείς επιστροφές φόρου.

Σε ψηφιακό αρχείο που δημιουργείται μέσω της εφαρμογής, αποτυπώνεται τόσο η συνολική εικόνα των ληξιπρόθεσμων δόσεων ρυθμίσεων και οι αντίστοιχες ταυτότητες ρυθμισμένων οφειλών, όσο και το τελικό οφειλόμενο ποσό, όπως διαμορφώνεται, αφού συνυπολογισθούν οι εκκρεμείς καταβολές, αποδόσεις και επιστροφές.

Η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής:

αποκλειστικά μέσω web banking. Δεν διατίθεται δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS ή κάρτας.

μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για την αναθεώρηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 87).

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης ή μερικής εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού, θα επέλθει απώλεια των ρυθμίσεων για το υπόλοιπο οφειλόμενο πόσο.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες> Ρυθμίσεις με ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πιστώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρων δεν συμπεριλαμβάνει ρυθμίσεις που έχουν ήδη απωλεσθεί με πράξη Προϊσταμένου ΔΟΥ.

Για τη διευκόλυνσή τους, η ΑΑΔΕ θα ειδοποιήσει μέσω mail και μηνυμάτων στη θυρίδα τους (και στο myAADEapp) τους 215.000 φορολογουμένους που έχουν ρυθμίσεις με ανεξόφλητες δόσεις, οι οποίες με βάση τις κείμενες διατάξεις συνεπάγονται την απώλειά τους.

Για περισσότερες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, στο τηλέφωνο 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 - 17:00.

Πηγή: skai.gr

