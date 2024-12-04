Περισσότεροι από 710.000 ανήλικοι έως 12 ετών, καθώς και ανήλικοι άνω των 12 ετών που δεν είχαν ήδη, έλαβαν αυτόματα ΑΦΜ, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσα στον Νοέμβριο.

Ολοκληρώθηκε έτσι η δράση αυτόματης έκδοσης ΑΦΜ σε όλα τα ανήλικα τέκνα 1 έως 18 ετών, σε συνέχεια της περσινής αυτόματης απόδοσης ΑΦΜ σε ανηλίκους άνω των 12 ετών, με τη συνολική αυτοματοποιημένη έκδοση 1.126.000 ΑΦΜ.

Η νέα διαδικασία διευκολύνει σημαντικά τους γονείς / κηδεμόνες, καθώς δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλουν αίτηση ή να επισκεφθούν τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για να λάβουν ΑΦΜ τα ανήλικα τέκνα τους. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση ΑΦΜ στα ανήλικα τέκνα δεν δημιουργεί υποχρέωση για λήψη κλειδαρίθμου ή για υποβολή δηλώσεων.

Για την ολοκλήρωση των ενεργειών, αξιοποιήθηκαν οι υπηρεσίες διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Πολιτών, που παρέχονται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ). Ταυτόχρονα, μέσω διαλειτουργικότητας με την ΕΛΑΣ, ξεκίνησε η σταδιακή ενημέρωση του Μητρώου Φορολογουμένων με τα Δελτία Ταυτοτήτων των ανήλικων τέκνων που έλαβαν ΑΦΜ πέρυσι και φέτος με την αυτοματοποιημένη διαδικασία. Μέχρι σήμερα έχει ενημερωθεί η εικόνα 142.000 ανήλικων τέκνων.

Στόχος της δράσης αυτής είναι η αυτοματοποιημένη χορήγηση κλειδαρίθμου από τα ίδια τα τέκνα, όταν αυτά ενηλικιωθούν.

Οι γονείς των ανηλίκων που έλαβαν ΑΦΜ:

• ενημερώθηκαν μέσω e-mail και μέσω της θυρίδας «Τα Μηνύματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου, ή μέσω του myAADEapp > Τα Μηνύματά μου.

• έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των τέκνων τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Βεβαιώσεις Μητρώου > Τρέχουσα Εικόνα Φυσικού Προσώπου, επιλέγοντας το πεδίο «Σχέσεις Φυσικού Προσώπου», καθώς και μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές myAADEapp, επιλέγοντας από την κύρια οθόνη, myWallet > Στοιχεία Μητρώου > + Φυσικού Προσώπου > Προεπισκόπιση

Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω, μέσω του σχετικού Εγχειριδίου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων, το οποίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, στη διαδρομή, Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις > Αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε ανήλικα άγαμα τέκνα, καθώς και μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο τηλέφωνο +30 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 - 17:00.

Πηγή: skai.gr

