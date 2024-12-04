Την ανανεωμένη λίστα με τους 671 κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί έως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ από 5% έως 24%, ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Μεταξύ των προϊόντων στα οποία μειώνονται οι τιμές είναι είδη πρώτης ανάγκης όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, ελαιόλαδο, αυγά, αλεύρι, αλλά και κατεψυγμένα θαλασσινά, σοκολάτες, καθαριστικά, και πολλά άλλα είδη για ένα νοικοκυριό.

Δείτε τη λίστα με όλα τα προϊόντα εδώ.

Πηγή: skai.gr

