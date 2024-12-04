Η ελληνική οικονομία είναι ισχυρή και προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,3% εφέτος, 2,2% το 2025 και 2,5% το 2026, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία (Economic Outlook).

«Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος θα ενισχύσει την κατανάλωση καθώς η σφιχτή αγορά εργασίας και οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού στηρίζουν τους μισθούς», αναφέρει η έκθεση.

Σημειώνει ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ανά άτομο είναι σήμερα υψηλότερο από το προ πανδημίας επίπεδο και επίσης υψηλότερο απ' ό,τι αναμενόταν με βάση την προ της πανδημίας τάση.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι, μαζί με την Πορτογαλία και την Ισπανία, μεταξύ των λίγων χωρών του ΟΟΣΑ, για τις οποίες είναι θετικές οι αναθεωρήσεις της δυνητικής κατά κεφαλήν ανάπτυξης «δείχνει επίσης ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποφέρουν οφέλη στην πορεία του χρόνου, καθώς οι χώρες αυτές είναι μεταξύ εκείνων που έκαναν τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις τις δύο προηγούμενες δεκαετίες», σημειώνει η έκθεση.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι η αύξηση της απασχόλησης θα επιβραδυνθεί σταδιακά, εν μέσω αύξησης του κόστους εργασίας - για τους ονομαστικούς μισθούς αναφέρει ότι αυξήθηκαν 8,6% στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 σε ετήσια βάση καθώς οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Για τον πληθωρισμό αναμένει ότι θα υποχωρήσει στο 2% προς τα τέλη του 2026 λόγω της επίμονης αύξησης στις τιμές των υπηρεσιών.

Οι εκταμιεύσεις πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) θα στηρίζουν την αύξηση των επενδύσεων, με τον ΟΟΣΑ να σημειώνει ότι από 1,8% του ΑΕΠ φέτος θα φθάσουν το 3,6% το 2026. «Τυχόν καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ, μία υπερβολική αύξηση των μισθών ή νέα ακραία καιρικά φαινόμενα θα μπορούσαν να περιορίσουν τις προοπτικές».

Για το δημόσιο χρέος, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 2,4% του ΑΕΠ το 2025 και το 2026 θα συμβάλουν στην περαιτέρω μείωσή του στο 148,1% του ΑΕΠ το 2026. Παράλληλα, σημειώνει, η εξαγγελθείσα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (που αντιστοιχεί στο 0,2% του ΑΕΠ) και η αύξηση των συντάξεων (που αντιστοιχεί επίσης στο 0,2% του ΑΕΠ) θα στηρίξει τα εισοδήματα το 2025.

«Η διατήρηση μίας σταθερής πτωτικής πορείας του δημόσιου χρέους πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα, καθώς το κόστος από τη γήρανση του πληθυσμού και οι επενδυτικές ανάγκες θα προστεθούν σε μελλοντικές πιέσεις στις δαπάνες», αναφέρει ο ΟΟΣΑ.

«Ο περιορισμός φορολογικών δαπανών, ιδιαίτερα για τα ορυκτά καύσιμα, και οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα αύξαναν επίσης τα έσοδα και θα επέτρεπαν τη μείωση του φορολογικού βάρους στην εργασία για τους χαμηλόμισθους, ενθαρρύνοντας περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης», σημειώνει η έκθεση.

Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία

Για την παγκόσμια οικονομία, ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι έδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στα μεγάλα σοκ της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, με τον ρυθμό ανάπτυξης να παραμένει σταθερός φέτος στο 3,2%, ενώ ο πληθωρισμός συνέχισε να υποχωρεί.

«Παρά την κάποια χαλάρωση στις αγορές εργασίας, τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδά τους σε πολλές χώρες. Το παγκόσμιο εμπόριο ανακάμπτει επίσης», αναφέρει η έκθεση.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι αυτή η ανθεκτικότητα θα συνεχιστεί με μία αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 3,3% τόσο το 2025 όσο και το 2026 και με μείωση του πληθωρισμού προς τους στόχους των κεντρικών τραπεζών.

«Ωστόσο, αυτή η συνολικά ισχυρή επίδοση συγκαλύπτει σημαντικές διαφορές μεταξύ περιοχών και χωρών και περιβάλλεται από σημαντικούς καθοδικούς κινδύνους και αβεβαιότητες. Ειδικότερα, υπάρχουν αυξανόμενοι κίνδυνοι σχετικοί με τις αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις και τον προστατευτισμό, με μία πιθανή κλιμάκωση των γεωπολιτικών συγκρούσεων και προβληματικές δημοσιονομικές πολιτικές σε κάποιες χώρες».

Για την Ευρωζώνη προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3% το 2025 και 1,5% το 2026 από 0,8% φέτος. Υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται στις ΗΠΑ - στο 2,4% το 2025 και 2,1% το 2026 από 2,8% φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

