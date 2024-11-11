Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επεκτείνει την αυτόματη χορήγηση ΑΦΜ και σε ανήλικα τέκνα έως 2 ετών, η οποία θα ξεκινάει σήμερα 11 Νοεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση της απόδοσης είναι η δήλωση των τέκνων στις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 και η ψηφιακή επαλήθευση των δεδομένων.

Η διαδικασία

Οι γονείς των ανηλίκων, τα οποία λαμβάνουν ΑΦΜ, ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα μέσω e-mail και μέσω της θυρίδας «Τα Μηνύματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου, ή μέσω του myAADEapp > Τα Μηνύματά μου.



Επισημαίνεται ότι η χορήγηση ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ στα ανήλικα τέκνα δεν δημιουργεί υποχρέωση για λήψη κλειδαρίθμου ή για υποβολή δηλώσεων.



Η αυτόματη έκδοση ΑΦΜ σε ανήλικα μέχρι 12 ετών συμπληρώνει την περυσινή δράση αυτόματης απόδοσης ΑΦΜ σε ανηλίκους άνω των 12 ετών, η οποία διευκόλυνε περισσότερες από 299.000 οικογένειες, μειώνοντας σημαντικά το διοικητικό κόστος. Η διαδικασία αυτόματης απόδοσης ΑΦΜ σε ανηλίκους έως 12 ετών εκτιμάται ότι θα εξυπηρετήσει ακόμα περισσότερες οικογένειες καλύπτοντας 700.000 ανηλίκους, συμπεριλαμβάνοντας και τους ανήλικους εκείνους άνω των 12 που μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει ΑΦΜ.



Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω, μέσω του σχετικού Εγχειριδίου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων, το οποίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, στη διαδρομή, Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις > Αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε ανήλικα άγαμα τέκνα, καθώς και μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο τηλέφωνο +30 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 - 17:00.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.