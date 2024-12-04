Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην έναρξη των συναλλαγών σήμερα με τους επενδυτές να αναμένουν την κρίσιμη ψηφοφορία Γάλλων βουλευτών επί πρότασης μομφής που πιθανόν να οδηγήσει σε πτώση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,1% στις 10:10 ώρα Ελλάδας, και οδεύει προς την πέμπτη συνεχή ημέρα κερδών, αφού χθες, Τρίτη, έκλεισε σε υψηλό ενός μηνός, με τον γερμανικό DAX να ενισχύεται κατά 0,5%. Ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε νωρίτερα οριακά κατά 0,05%.

Οι κλάδοι λιανεμπορίου και τεχνολογίας ήταν αυτοί με τη μεγαλύτερη άνοδο, καταγράφοντας κέρδη 0,8% και 0,6%, αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

