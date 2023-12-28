Του Χρυσόστομου Τσούφη

Να έρθει πιο κοντά στον πολίτη και να γίνει πιο φιλική στον φορολογούμενο θα προσπαθήσει η ΑΑΔΕ από τις πρώτες κιόλας μέρες του νέου έτους καθώς ο επικεφαλής της Γιώργος Πιτσιλής έχει θέσει ως προτεραιότητα του λειτουργία του νέο της application.

Οι πληροφορίες του skai.gr. θέλουν την ειδική εφαρμογή – συμβατή φυσικά με android και iphone κινητά- να είναι απολύτως λειτουργική πριν φύγει ο Ιανουάριος. Ο χρήστης θα την κατεβάζει και μέσω αυτής θα μπορεί να έχει απόλυτη πρόσβαση στο φορολογικό του προφίλ.

Μέσω της εφαρμογής ο φορολογούμενος θα μπορεί να ενημερωθεί:

-Για τις βεβαιωμένες εκτός ρυθμίσεων οφειλές όπως ο ΕΝΦΙΑ, τις πληρωμές που έγιναν και το χρονολόγιο αυτών που πρέπει να γίνουν, το υπόλοιπο καθώς και τυχόν συμψηφισμούς που έχουν γίνει

-Τα συνολικά ποσά βεβαίωσης και το χρονολόγιο των καταβολών που πρέπει να γίνουν για βεβαιωμένους φόρους όπως το φόρο εισοδήματος, την εισφορά αλληλεγγύης αλλά και το τέλος επιτηδεύματος.

-Τυχόν οφειλές ή πληρωμές που έχουν να κάνουν με φόρο μεταβίβασης ακινήτων

-Όλα όσα έχουν να κάνουν με ρυθμισμένες οφειλές. Τι πληρώθηκε , τι μένει να πληρωθεί και πότε

-Τυχόν ποσά που έχουν πιστωθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων στήριξης των νοικοκυριών όπως π.χ κάποιο pass , ή κάποιο τακτικό επίδομα όπως τα κοινωνικά ή τα κέρδη από τη φορολοταρία.

-Γενικά για τις συναλλαγές του μήνα – κατά το πρότυπο των τραπεζικών applications – δηλαδή πληρωμές, εισπράξεις, επιστροφές και τυχόν διαγραφές ή συμψηφισμούς.

Ταυτόχρονα - όπως κάθε application – η εφαρμογή της ΑΑΔΕ θα μπορεί να στέλνει ειδοποιήσεις και να... ξυπνά την τυχόν κοιμώμενη φορολογική «συνείδηση» του φορολογούμενου.

Αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τα mail και τα sms , η εφαρμογή θα στέλνει ειδοποίηση στον πολίτη κάθε φορά:

-Που δεν έχει πληρώσει εμπρόθεσμα μία μηνιαία δόση της ρύθμισής του και βρίσκεται πολύ κοντά στη λήξη της προθεσμίας και της επόμενης δόσης. Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα θα τον ειδοποιεί ότι εάν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα και δεύτερη συνεχόμενη δόση, θα τεθεί εκτός ρύθμισης.

-Που βρίσκεται πολύ κοντά στη λήξη της προθεσμίας υποβολής μιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή μιας δήλωσης ΦΠΑ και δεν την έχει ακόμη υποβάλει, Κι αυτό γιατί και στην περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων, μια ρύθμιση μπορεί να χαθεί.

Θα ενημερώνεται επίσης και για τις επιπτώσεις της απώλειας της ρύθμισης ότι δηλαδή η ΑΑΔΕ θα μπορεί να απαιτήσει ολόκληρο το ανεξόφλητο ποσό μαζί με τόκους και προσαυξήσεις, ότι θα μπορεί να ενεργοποιήσει τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης αλλά ακόμη και να του ασκήσει ποινική δίωξη.

Με αυτόν τον τρόπο θα ασκείται μεγαλύτερη πίεση – όμως πιο διακριτικά – στους φορολογούμενους ώστε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.