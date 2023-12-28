ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 έφθασε κοντά στο ιστορικό υψηλό του (σ.σ. 4.796,56 μονάδες) το οποίο χρονολογείται από τις 3 Ιανουαρίου 2022.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 111,19 μονάδων (+0,30%), στις 37.656,52 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 24,60 μονάδων (+0,16%), στις 15.099,18 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 6,83 μονάδων (+0,14%), στις 4.781,58 μονάδες.

