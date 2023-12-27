Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,18%- 65,84 εκατ. ευρώ τζίρος στο κλείσιμο

Με μικρή άνοδο έκλεισε η αγορά στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, ενώ με οριακές διακυμάνσεις κινήθηκαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με υποτονικούς ρυθμούς σε εορταστικό κλίμα.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Εθνικής και της Πειραιώς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.293,19 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,18%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.298,43 μονάδες (+0,58%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 65,84 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 16.507.010 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+1,94%), της Πειραιώς (+1,76%) και της Σαράντης (+1,20%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,63%), της Quest Συμμετοχών (-1,79%), της Αegean (-1,40%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,36%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Ιντραλότ και η Alpha Bank διακινώντας 3.465.238 και 2.558.895 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 11,57 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 4,77 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 43 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) +18,33% και Κλουκίνας- Λάππας +10,83%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Fieratex -4,36% και Mermeren -4,35%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 21,7000 -0,91%

ALPHA BANK: 1,5100 +0,63%

AEGEAN AIRLINES: 11,2400 -1,40%

VIOHALCO: 5,3000 +0,38%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,0600 -1,36%

ΔΕΗ: 11,1600 -0,09%

COCA COLA HBC: 26,2500 -0,08%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5550 +0,39%

ΕΛΠΕ: 7,2900 +0,41%

ELVALHALCOR: 1,8900 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 6,4220 +1,94%

ΕΥΔΑΠ: 6,0700 αμετάβλητη

EUROBANK: 1,6240 αμετάβλητη

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,5000 -1,79%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6700 -1,19%

MOTOR OIL: 24,0400 +0,59%

JUMBO: 24,4400 -2,63%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,6600 +0,83%

ΟΛΠ: 23,2000 -1,07%

ΟΠΑΠ: 15,4200 +0,92%

ΟΤΕ: 12,7600 -0,70%

AUTOHELLAS: 13,0600 -0,31%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,2360 +1,76%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,4500 +1,20%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,7900 -0,25%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.