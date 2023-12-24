Φοροδιαφυγή ύψους 3 εκατ. ευρώ, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε γνωστό κέντρο διασκέδασης. Αξιοποιώντας πληροφορίες που έφτασαν μέσω καταγγελίας, και παρακολουθώντας στοχευμένα τη φορολογική συμπεριφορά της συγκεκριμένης επιχείρησης, οι ελεγκτές διαπίστωσαν απόκρυψη διόλου ευκαταφρόνητου εισοδήματος.

Ταυτόχρονα, στο εν λόγω γνωστό κέντρο διασκέδασης οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν και σε επιτόπιο έλεγχο. Από την πλήρη επεξεργασία των στοιχείων, διαπίστωσαν ότι για το φορολογικό έτος 2022 η επιχείρηση δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας έσοδα 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ απέφυγε και την καταβολή ΦΠΑ συνολικού ποσού 255.000 ευρώ.

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε ο προβλεπόμενος φόρος και προσαυξήσεις, καθώς πρόστιμο 130.000 ευρώ. Ο έλεγχος συνεχίζεται και σε προηγούμενες χρήσεις, για να διαπιστωθεί εάν η επιχείρηση ήταν το ίδιο… αμελής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

