Η Κένυα και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν σήμερα μια εμπορική συμφωνία, η οποία χαρακτηρίσθηκε «ιστορική» από τον κενυάτη πρόεδρο Ουίλιαμ Ρούτο και είναι η πρώτη από το 2016 μεγάλης έκτασης συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και την αφρικανική ήπειρο, όπου οι Βρυξέλλες θέλουν να ενισχύσουν τους οικονομικούς δεσμούς τους απέναντι στην κινεζική παρουσία.

Αυτή η συμφωνία οικονομικής σύμπραξης, η διαπραγμάτευση της οποίας διήρκεσε καιρό και η οποία υπογράφηκε τον Ιούνιο, εγγυάται στα κενυατικά προϊόντα πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς δασμούς και χωρίς ποσοστώσεις, καθώς και μειώσεις δασμών για τα ευρωπαϊκά προϊόντα με προορισμό τη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

«Είναι η αρχή μιας ιστορικής σύμπραξης για μια ιστορική μεταμόρφωση», δήλωσε ο Ουίλιαμ Ρούτο στη διάρκεια της τελετής υπογραφής της συμφωνίας στην κενυατική πρωτεύουσα Ναϊρόμπι, παρουσία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε αυτή τη σύμπραξη «αμοιβαία επωφελή» και κάλεσε και άλλες χώρες της ανατολικής Αφρικής να ενταχθούν στη συμφωνία. «Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην πολύ σταθερή σχέση μας και οι προσπάθειές μας πρέπει πλέον να επικεντρωθούν στην εφαρμογή της», δήλωσε η επικεφαλής της Κομισιόν.

«Η καρδιά αυτής της συμφωνίας είναι να μπουν χρήματα στις τσέπες απλών ανθρώπων», δήλωσε ακόμα ο Ουίλιαμ Ρούτο.

Τα κοινοβούλια της Κένυας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει πλέον να επικυρώσουν το κείμενο, το οποίο χαρακτηρίσθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «η πιο φιλόδοξη οικονομική σύμπραξη» που έχει συναφθεί με μια αναπτυσσόμενη χώρα.

Περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και των εργατικών δικαιωμάτων, ανέφερε το Συμβούλιο σε ανακοίνωσή του.

Για την Κένυα, η ΕΕ αντιπροσωπεύει πάνω από το 20% των εξαγωγών της, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κυρίως αγροτικών προϊόντων, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, καθώς και το τσάι και ο καφές.

Το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στις δύο αγορές έφθασε τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022, καταγράφοντας αύξηση κατά 27% από το 2018, σύμφωνα με τους αριθμούς της ΕΕ.

