Το ευρώ υποχωρεί 0,08%, στα 1,0851 δολάρια

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,10% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 150,2760 γεν.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή υποχώρηση σε ποσοστό 0,08% και διαμορφώνεται στα 1,0851 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 162,9980 γεν, στο 0,8551 με τη στερλίνα και στο 0,9608 με το ελβετικό φράγκο.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,06% και διαμορφώνεται στα 1,2685 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

