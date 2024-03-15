Ένα νέο λογισμικό που θα «διαβάζει» σε χρόνο ρεκόρ, τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα, καταθέσεις, χορηγήσεις, θυρίδες, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ακόμη και «ηλεκτρονικά πορτοφόλια» και θα χτυπάει αυτόματα «καμπανάκι» για κάθε «ύποπτη» κίνηση, προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε συνεργασία με τις τράπεζες.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου του «μαύρου χρήματος», οι διασταυρώσεις μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος θα είναι αυτόματες.

Το νέο ψηφιακό σύστημα έχει τεθεί σε πιλοτική λειτουργία και άρχισε να δέχεται πληροφορίες από τις 4 συστημικές τράπεζες ενώ μόλις ολοκληρωθούν οι δοκιμές μεταξύ ΑΑΔΕ, Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων θα ξεκινήσει η αντιπαραβολή με τα εισοδήματα που δηλώνουν 8,5 εκατ. πολίτες στην Εφορία. Εκτιμάται ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν συνδεθεί και τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Πώς λειτουργεί

Το νέο λογισμικό, το οποίο φέρει την πλήρη ονομασία Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (ΕΛΑΕΠΠ) θα επιτρέπει στους φοροελεγκτές να «μπαίνουν» στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις θυρίδες και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια (e-wallet) και να λαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για τους ελεγχόμενους: από τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (κοσμήματα, πολύτιμους λίθους, πλάκες χρυσού κ.λπ.) και τα ρευστά διαθέσιμα που έχουν ασφαλιστεί σε θυρίδες τραπεζών μέχρι τις πάσης φύσεως συναλλαγές μέσω «πλαστικού χρήματος» και τις κινήσεις για αποπληρωμές δανείων (καταναλωτικών, στεγαστικών, επιχειρηματικών).

Συγκεκριμένα, μόλις εκδοθεί μια εντολή ελέγχου εισοδήματος και περιουσίας για έναν φορολογούμενο, θα αποστέλλεται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αίτημα για άρση τραπεζικού απορρήτου. Σε διάστημα δύο ημερών η ΑΑΔΕ θα έχει τις σχετικές απαντήσεις για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας.

Με το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης γίνεται πλέον εύκολη υπόθεση. Τα στοιχεία που θα λαμβάνουν οι ελεγκτικές αρχές θα τα επεξεργάζονται και θα τα διασταυρώνουν με τις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ύψος της κινητής περιουσίας και οι δαπάνες διαβίωσης δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώνονται στην Εφορία. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται θα θεωρείται αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και το υπερβάλλον ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 33%.

Η επικοινωνία των αιτημάτων μεταξύ της ΑΑΔΕ και των υπόχρεων προσώπων θα πραγματοποιείται μέσω των υποδομών της «Τειρεσίας». Στο νέο σύστημα θα πρέπει να διαβιβάσουν δεδομένα (από στοιχεία για καταθέσεις μέχρι κάρτες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια) τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας.



