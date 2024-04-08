ΑΑΔΕ: Άμεση επιστροφή φόρου με την εξόφληση ΕΝΦΙΑ

Ολοκληρώθηκε εχθές το βράδυ η ανάρτηση 7.159.164 εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ. Με βάση αυτά, σε 6.167.304 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις βεβαιώθηκαν 2.286.700.139 ευρώ.

Για πρώτη φορά φέτος πάνω από 215.171 φορολογούμενοι θα λάβουν έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για 298.210 εμπράγματα δικαιώματα σε ασφαλισμένες κατοικίες τους.

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία ανά περιφέρεια θα δημοσιευθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, που έχουν εκκρεμή επιστροφή φόρου και επιθυμούν να τη λάβουν ολόκληρη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν θα διενεργεί κεντρικούς συμψηφισμούς με τον τρέχοντα ΕΝΦΙΑ έως και τις 19 Απριλίου 2024. Μέχρι τότε, πολίτες και επιχειρήσεις με εκκρεμή επιστροφή μπορούν να εξοφλήσουν τον ΕΝΦΙΑ, ώστε αυτός να μην συμψηφιστεί με την επιστροφή τους.

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν άμεσα τα χρήματα της επιστροφής τους, εφόσον εξοφλήσουν τον φετινό φόρο ακινήτων έως:

• τις 18/4 για πληρωμή μέσω web banking ή

• τις 19/4 για πληρωμή μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και του myAADEapp.

Επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να:

• Έχουν πρόσβαση στα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή: «Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ > Είσοδος στην εφαρμογή», επιλέγοντας " Έτος 2024".

• Προχωρήσουν σε πληρωμή της σχετική οφειλής μέσω:

o της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές, Επιστροφές) > Οφειλές εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή, ή

o της νέας εφαρμογής της ΑΑΔΕ για κινητές συσκευές myAADEapp, στην επιλογή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές, Επιστροφές) > Οφειλές, Πληρωμές > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών > Επόμενο > Επιλογή Τρόπου Πληρωμής (Μέσω IRIS ή Με κάρτα) > Συγκεντρωτική εικόνα ατομικών ανοικτών εκτός ρύθμισης.

Τέλος, οι υπόχρεοι του ΕΝΦΙΑ έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο ακινήτων:

• εφάπαξ,

• σε 11 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τα τέλη Απριλίου και την τελευταία έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2025, ή

• σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις, εντάσσοντας την οφειλή στην πάγια ρύθμιση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.