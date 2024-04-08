Ανακοίνωση - απάντηση σε δημοσιεύματα για την αποστολή ΕΝΦΙΑ σε πλημμυροπαθείς στη Νέα Σμύρνη Λάρισας εξέδωσε η ΑΑΔΕ.

Πιο αναλυτικά:

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την αποστολή εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ σε πλημμυροπαθείς της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα, διευκρινίζονται τα εξής:

Η διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 4223/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε τελευταία φορά με το άρθρο 54 του ν. 5087/2024.

Για καταστροφές από 1/7/2023 και μετά, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται: α) για τα κτίρια μετά του αναλογούντος οικοπέδου και β) για τα αγροτεμάχια και τα κτίσματα επί αυτών που βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές, και πληρούν τις προϋποθέσεις απόδειξης της επικινδυνότητας ή ακαταλληλότητας ή καταστροφής κατά περίπτωση, και είναι διαθέσιμες γι’ αυτά οι προβλεπόμενες στο νόμο βεβαιώσεις.

Με βάση τις αιτήσεις απαλλαγής που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα Αρωγή (arogi.gov.gr), η ΑΑΔΕ προχώρησε συνολικά σε απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ 2024 σε 11.230 ΑΦΜ, για 15.706 δικαιώματα ιδιοκτησίας επί κτιρίων μετά του αναλογούντος οικοπέδου και σε 25.432 ΑΦΜ για 86.456 δικαιώματα ιδιοκτησίας επί αγροτεμαχίων. Αναλυτικά, δόθηκαν απαλλαγές ως εξής:

Υπενθυμίζεται ότι όσοι πολίτες δεν έλαβαν απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητά τους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές από 1/7/2023 και μετά, μολονότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, επειδή δεν υπέβαλαν αίτηση απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ στην πλατφόρμα Αρωγή, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής στην αρμόδια ΔΟΥ της φορολογικής του κατοικίας, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την απόφαση Α. 1272/2019. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου», στη διαδρομή Κεφάλαιο / Αίτηση χορήγησης μείωσης ή απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ.

