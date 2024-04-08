Του Χρυσόστομου Τσούφη

Εδώ και μερικές ώρες οι περίπου, 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν αρχίσει να βλέπουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Όσοι δε από αυτούς έχουν κατεβάσει και το application της ΑΑΔΕ (myAADE) θα έλαβαν και ειδοποίηση στο κινητό τους από την Αρχή.

Για τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων ο ΕΝΦΙΑ θα είναι ο ίδιος, με την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με πέρυσι η περιουσιακή τους κατάσταση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν φέτος δύο μεγάλες αλλαγές.

Η πρώτη έχει να κάνει με τον αριθμό των δόσεων. Για πρώτη φορά φέτος ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε 11 μηνιαίες δόσεις, από τις 30 Απριλίου έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2025. Από τη μια αυτό σημαίνει μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, από την άλλη όμως από τον Ιούλιο έως και τον Φεβρουάριο εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν «διπλές» δόσεις αφού θα προστεθούν και αυτές του φόρου εισοδήματος και τα χρονοδιαγράμματα των πληρωμών θα συμπίπτουν. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με το φόρο εισοδήματος, δεν παρέχεται έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με την «τρίτη» ταχύτητα που προστέθηκε στα εκκαθαριστικά, κι έχει να κάνει με την έκπτωση 10% που έχουν εξασφαλίσει όσοι έχουν ασφαλίσει τα ακίνητα τους. Οι «τυχεροί» αριθμούν σε λίγο περισσότερους από 300.000 οι οποίοι ασφάλισαν τις περιουσίες τους σωρευτικά για σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές. Η έκπτωση είναι ανάλογη του χρόνου ασφάλισης, δηλαδή:

Η έκπτωση είναι 10% για ασφάλιση 12 μηνών(εν προκειμένω ολόκληρο το 2023)

Υποχωρεί στο 7,5% για 9 μήνες, στο 5% για μισό έτος και στο 2,5% για τρεις μήνες που είναι και το μίνιμουμ της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το κόστος ανακατασκευής του ακινήτου που μόνο για φέτος έχει οριστεί στα 900€/τ.μ. Από του χρόνου θα αυξηθεί στα 1000€/τ.μ. Σε περίπτωση που κάποιος είναι ιδιοκτήτης πολλών ακινήτων, όχι όμως όλων ασφαλισμένων, η έκπτωση αφορά ΜΟΝΟ τα ασφαλισμένα και τον ΕΝΦΙΑ που τα βαρύνει και όχι τον συνολικά ΕΝΦΙΑ.

Περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες είτε θα πληρώσουν μισό φόρο είτε θα απαλλαγούν με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ απολαμβάνουν όσοι έχουν 3 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% με την προϋπόθεση ότι:

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000€ προσαυξανόμενο κατά 1000€ για τον/τη σύζυγο και για κάθε τέκνο.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ.

50% έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ κερδίζουν όσοι:

Έχουν συνολικό φορολογητέο εισόδημα 9.000€ προσαυξανόμενο κατά 1000€ για τον/τη σύζυγο και για κάθε τέκνο.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ.

Η συνολική αξία της περιουσίας δεν υπερβαίνει τις 85.000€ για τον άγαμο , τις 150.000€ για το ζευγάρι ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με 1 εξαρτώμενο τέκνο και τις 200.000€ για τον έγγαμο και τα εξαρτώμενα τέκνα του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με 2 εξαρτώμενα τέκνα.

Είναι πολύ πιθανό, . Στα τέλη Απριλίου , όταν και θα ξαναανοίξει η πλατφόρμα του Ε9, θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν και να προχωρήσουν σε διορθωτικές κινήσεις πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων να δουν το εκκαθαριστικό τους και να το θεωρήσουν «παραλόγως» φουσκωμένο μέσω τροποποιητικής δήλωσης.

Τα πιο συχνά λάθη έχουν να κάνουν με την αναγραφή των βοηθητικών χώρων(αποθήκες, πάρκινγκ κτλ.) , οι οποίοι έχουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 90% και πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Αν το ακίνητο είναι κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο πρέπει να δηλωθεί ενώ αν ένα κτίσμα εντός αγροκτήματος δεν δηλωθεί ως βοηθητικό , τότε ο φόρος του πενταπλασιάζεται! Τα ημιτελή κτίσματα έχουν έκπτωση 60%

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εμπράγματα δικαιώματα καθώς άλλη βαρύτητα έχει η πλήρης κυριότητα κι άλλη η ψιλή κυριότητα ή η επικαρπία. Επιπλέον αν δεν αναγραφεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας, το σύστημα θεωρεί αυτομάτως ότι το ακίνητο ανήκει ολόκληρο σε αυτόν που συμπληρώνει το Ε9.

Αν δεν συμπληρωθεί ο όροφος ενός διαμερίσματος, το σύστημα "αυτοβούλως" το "ανεβάζει" στον τελευταίο. Σωστά πρέπει να συμπληρωθούν η ηλικία, η επιφάνεια και η απόσταση του ακινήτου από τη θάλασσα, ειδάλλως ο λογαριασμός "φουσκώνει κι άλλο".

Αυτό που πρέπει να προσεχθεί επίσης είναι ότι από το έτος 2013 είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα των οποίων ο ιδιοκτήτης έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. Από το έτος 2014 και μετά, θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά και τα πεδία που αφορούν στοιχεία συμβολαίων όπως ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου ή το ΑΦΜ του συμβολαιογράφου.

