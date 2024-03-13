Με συγκρατημένη άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (Tετάρτη) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει ελαφρώς χαμηλότερα από τις 1400 μονάδες, τις οποίες είχε διασπάσει ενδοσυνεδριακά.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.399,87 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,29%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.407,68 μονάδες (+0,85%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 177,85 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.443.227 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,74%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+4,19%), της Alpha Bank (+1,44%), της Τέρνα Ενεργειακή (+1,31%), της Lamda Development (+1,16%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,05%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,95%), της Quest Συμμετοχών (-1,18%), της Τiτάν (-1,18%) και της Jumbo (-0,84%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank, διακινώντας 10.597.090 και 10.528.731 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 42,25 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 31,47 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 66 μετοχές, 40 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κυριακούλης +17,18% και Centric+12,82%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (κ) -8,38% και Vidavo -7,32%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 25,1500 -1,18%
ALPHA BANK: 1,6905 +1,44%
AEGEAN AIRLINES: 12,7000 +0,32%
VIOHALCO: 5,5500 +0,54%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 15,3800 +1,05%
ΔΕΗ: 11,4000 +0,97%
COCA COLA HBC: 28,8600 +0,21%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5200 +0,40%
ΕΛΠΕ: 8,1000 +0,62%
ELVALHALCOR: 1,9420 +0,62%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,0000 αμετάβλητη
ΕΥΔΑΠ: 5,5500 +0,18%
EUROBANK: 1,7730 -0,06%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,8400 -1,18%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,9550 +1,16%
MOTOR OIL: 26,1000 -1,95%
JUMBO: 25,9400 -0,84%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,2600 -0,51%
ΟΛΠ: 25,7500 αμετάβλητη
ΟΠΑΠ: 16,8000 +0,60%
ΟΤΕ: 13,5600 +0,89%
AUTOHELLAS: 13,3000 +0,15%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,0000 +0,25%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,2000 +4,19%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,0200 +1,31%
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.