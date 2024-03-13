Με συγκρατημένη άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (Tετάρτη) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει ελαφρώς χαμηλότερα από τις 1400 μονάδες, τις οποίες είχε διασπάσει ενδοσυνεδριακά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.399,87 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,29%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.407,68 μονάδες (+0,85%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 177,85 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.443.227 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,74%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+4,19%), της Alpha Bank (+1,44%), της Τέρνα Ενεργειακή (+1,31%), της Lamda Development (+1,16%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,05%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,95%), της Quest Συμμετοχών (-1,18%), της Τiτάν (-1,18%) και της Jumbo (-0,84%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank, διακινώντας 10.597.090 και 10.528.731 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 42,25 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 31,47 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 66 μετοχές, 40 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κυριακούλης +17,18% και Centric+12,82%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (κ) -8,38% και Vidavo -7,32%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,1500 -1,18%

ALPHA BANK: 1,6905 +1,44%

AEGEAN AIRLINES: 12,7000 +0,32%

VIOHALCO: 5,5500 +0,54%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 15,3800 +1,05%

ΔΕΗ: 11,4000 +0,97%

COCA COLA HBC: 28,8600 +0,21%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5200 +0,40%

ΕΛΠΕ: 8,1000 +0,62%

ELVALHALCOR: 1,9420 +0,62%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,0000 αμετάβλητη

ΕΥΔΑΠ: 5,5500 +0,18%

EUROBANK: 1,7730 -0,06%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,8400 -1,18%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9550 +1,16%

MOTOR OIL: 26,1000 -1,95%

JUMBO: 25,9400 -0,84%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,2600 -0,51%

ΟΛΠ: 25,7500 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 16,8000 +0,60%

ΟΤΕ: 13,5600 +0,89%

AUTOHELLAS: 13,3000 +0,15%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,0000 +0,25%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,2000 +4,19%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,0200 +1,31%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

