Άνοδος 0,29% για το Χρηματιστήριο στο κλείσιμο - Στα 177,85 εκατ. ευρώ ο τζίρος

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.399,87 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,29%

Χρηματιστήριο

Με συγκρατημένη άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (Tετάρτη) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει ελαφρώς χαμηλότερα από τις 1400 μονάδες, τις οποίες είχε διασπάσει ενδοσυνεδριακά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.399,87 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,29%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.407,68 μονάδες (+0,85%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 177,85 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.443.227 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,74%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+4,19%), της Alpha Bank (+1,44%), της Τέρνα Ενεργειακή (+1,31%), της Lamda Development (+1,16%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,05%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,95%), της Quest Συμμετοχών (-1,18%), της Τiτάν (-1,18%) και της Jumbo (-0,84%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank, διακινώντας 10.597.090 και 10.528.731 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 42,25 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 31,47 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 66 μετοχές, 40 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κυριακούλης +17,18% και Centric+12,82%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (κ) -8,38% και Vidavo -7,32%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,1500 -1,18%

ALPHA BANK: 1,6905 +1,44%

AEGEAN AIRLINES: 12,7000 +0,32%

VIOHALCO: 5,5500 +0,54%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 15,3800 +1,05%

ΔΕΗ: 11,4000 +0,97%

COCA COLA HBC: 28,8600 +0,21%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5200 +0,40%

ΕΛΠΕ: 8,1000 +0,62%

ELVALHALCOR: 1,9420 +0,62%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,0000 αμετάβλητη

ΕΥΔΑΠ: 5,5500 +0,18%

EUROBANK: 1,7730 -0,06%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,8400 -1,18%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9550 +1,16%

MOTOR OIL: 26,1000 -1,95%

JUMBO: 25,9400 -0,84%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,2600 -0,51%

ΟΛΠ: 25,7500 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 16,8000 +0,60%

ΟΤΕ: 13,5600 +0,89%

AUTOHELLAS: 13,3000 +0,15%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,0000 +0,25%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,2000 +4,19%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,0200 +1,31%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

